Ясинський оцінив шанси співачки Віри Брежнєвої повернутись в український шоу-бізнес (відео)

За словами Михайла Ясинського, Віра Брежнєва хоче бути з нашими людьми, вона хоче бути з українцями і це його вразило.

Український продюсер Михайло Ясинський розповів, чи має шанс співачка, акторка та телеведуча Віра Брежнєва, яка з 2014 року будувала кар'єру в Росії, повернутися в український шоу-бізнес. Свою думку з цього приводу він висловив 8 жовтня в інтерв’ю блогеру Славі Дьоміну.

"Віра Брежнєва дуже щиро хоче бути нашою індустрією… Вона хоче бути з нашими людьми, вона хоче бути з українцями і це мене вразило. Вразило не так багато хто. Я не очікував. Те, що Віра з українцями – це дуже важливо", – сказав Ясинський.

Дьомін зауважив, що він знає, як Віра ставиться до України, вони необноразово про це розмовляли: "… зараз я погоджуюсь з Михайлом, зараз Віра співає виключно українською мовою, вона зробила україномовний альбом і намагається бути, як Міша правильно сказав, з українцями, хоча можливості у неї залишитися там (в РФ — ред.) були. Але вона від цього всього відмовилась і вибрала цю позицію. Добре це чи пагано, засуджувати її чи ні — справа кожного".

На запитання Дьоміна чи є у Віри Брежнєвої майбутнє в українському шоу-бізнесі, продюсер відповів, що все це залежатиме від самої співачки – вона або повернеться, або ні.

"Дивись, як то кажуть, 50 на 50… Те, що Віра з українцями — це дуже важливо. Важливо, що вона, незважаючи на ті можливості, які в неї були, вона там (у Росії — ред.) відбулася. Це ціла сторінка її життя. Це — дуже сміливий вчинок… Вона вміє закохувати в себе людей і зачаровувати… Я думаю, що в неї все може бути добре, але для цього потрібно, щоб запрацював ринок".

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Нагадаємо, 10 жовтня Фокус писав про історію кохання та розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе.