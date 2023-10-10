Віра Брежнєва, Софі Тернер і Брітні Спірс: найгучніші розлучення 2023 року

Розставання знаменитостей можуть бути скандальними, або мирними, але вони незмінно привертають увагу фанатів.

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2023 рік ще не закінчився, але ми вже спостерігаємо хвилю розставань серед знаменитостей. Багато зірок, чиї шлюби здавалися непорушними, як скеля, повідомили, що розлучаються, проживши в шлюбі багато років. Так, фанати були шоковані, коли про розлучення повідомили Г'ю Джекман і Кевін Костнер.

Також засмутили повідомленнями про розставання українські зірки: шоумен Володимир Остапчук уперше висловився про розлучення з Христиною Горняк, сказавши, що знову почав ходити до психолога.

А блогерка Даша Квіткова повідомила, що розлучилася з Микитою Добриніним, і це сталося незабаром після приголомшливо красивого вінчання.

Але якими б не були розлучення знаменитостей, публічними і скандальними, або неймовірно стриманими і доброзичливими, але фанатам вони ніколи не набридають. Коли дві людини в очах громадськості розходяться, це завжди драматично, незалежно від того, наскільки жорстко їхні піар-команди намагаються контролювати розповідь.

Фокус зібрав найгучніші розлучення знаменитостей у 2023 році.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе

Пара познайомилася, коли Віра прийшла на кастинг до гурту "ВІА Гра" 2002 року. Її, Надію Мейхер і Анну Сєдокову називали "золотим складом" гурту, заснованого 2000 року.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе Фото: meladzemusic\Instagram

Утім, у 2007 році Віра Брежнєва покинула гурт і почала будувати сольну кар'єру. З чуток, роман Костянтина і Віри почався, коли вони ще обидва були в шлюбі. Але продюсер і співачка розлучилися і 2015 року зіграли чарівне весілля в Італії.

Про розлучення Меладзе і Брежнєвої почали говорити ще у 2022. Співачка почала активно підтримувати Україну на тлі війни з РФ, а продюсер обрав позицію мовчання. Тож повідомлялося, що конфлікт між знаменитостями виник саме на політичному ґрунті. Вони заперечували розставання, але зрештою Віра Брежнєва підтвердила, що розлучається.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін

24-річна українська блогерка Даша Квіткова офіційно розлучилася з телеведучим Микитою Добриніним. "Відсьогодні у нашої історії офіційно тільки одне продовження. Батьки найпрекраснішого хлопчика", — зазначила зірка соцмереж у червні 2023 року.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін Фото: Instagram Daria Kvitkova

Даша і Микита познайомилися на зйомках шоу "Холостяк-9". У 2020 році вони одружилися, а через рік стали батьками сина Лева. У 2022 році пара повінчалася, але вже наступного року вони оголосили про розставання. Жодних коментарів вони не давали.

Сергій Жадан та Ірина Куніцина

Відомий письменник і співак Сергій Жадан розлучаються після 14 років шлюбу. Для Жадана це був другий шлюб.

Сергій Жадан Фото: УНІАН

І незабаром фанати запідозрили, що Жадан зустрічається зі співачкою Христиною Соловій. Їх сфотографували разом на прогулянці. Але Жадан не давав жодних коментарів.

Джошуа Джексон і Джоді Тернер-Сміт

Актори Джошуа Джексон і Джоді Тернер-Сміт розлучилися під час Тижня моди в Парижі. 37-річна Джоді Тернер-Сміт подала на розлучення з 45-річним Джексоном у понеділок, 2 жовтня, після трьох років шлюбу.

Джошуа Джексон і Джоді Тернер-Сміт Фото: Getty Images

Пара познайомилася на вечірці з нагоди 40-річчя Ашера 2018 року. В інтерв'ю 2021 року Тернер-Сміт згадала їхню першу зустріч. "Коли я вперше зустріла свого чоловіка, у нас був зв'язок на одну ніч. Зараз у нас трирічний роман на одну ніч", — говорила вона.

Джексон і Тернер-Сміт одружилися 2019 року, а 2020 року в них народилася донька. Інсайдери розповідали, що Джошуа Джексон шокований рішенням дружини розлучитися.

Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс

Після 27 років шлюбу зірка "Людей Ікс" і його дружина розлучилися. У вересні австралійська пара заявила: "Нам пощастило провести майже три десятиліття разом як чоловік і дружина в прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання".

Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс Фото: Getty Images

Деборра і Г'ю зазначили, що це єдина заява, яку вони роблять. І дотримали слова: більше жодних подробиць не було. У пари двоє дітей.

Джо Джонас і Софі Тернер

Зірка "Гри престолів" і відомий співак були разом чотири роки. У них двоє дітей. І в них було фантастичне весілля. Софі та Джо здавалися ідеальною парою, тому їхнє розставання шокувало шанувальників.

Джо Джонас і Софі Тернер Фото: joejonas

І це був саме той випадок, коли розлучення стало скандальним. Джо Джонас спробував звинуватити свою дружину в тому, що вона погана мати, тому що поїхала на зйомки, залишивши дітей з їхнім батьком.

Однак маневр не вдався, фанати і друзі Софі виступили на її захист, а вона прямо заявила, що хоче відвезти дітей до рідної Великої Британії, у чому Джо їй перешкоджав.

Софія Вергара і Джо Манганьєлло

У липні актори Софія Вергара і Джо Манганьєлло оголосили про своє розставання після семи років шлюбу.

Софія Вергара і Джо Манганьєлло Фото: Getty Images

"Ми прийняли важке рішення про розлучення. Як двоє людей, які дуже люблять і піклуються одне про одного, ми ввічливо просимо поважати наше приватне життя на цьому новому етапі нашого життя", — розлучення супроводжувалося невеликою "битвою" за улюблену собачку пари.

А інсайдери повідомили, що Джо і Софія виявилися дуже різними: Вергара обожнює вечірки і червоні доріжки, а Джо Манганьєлло вважає за краще проводити час удома, за настільними іграми з друзями і йому не подобається пильна увага таблоїдів і фанатів.

Рікі Мартін і Джван Йосеф

Музикант Рікі Мартін і артист Джван Йосеф розлучилися після шести років шлюбу. Зоряний співак і його чоловік здавалися ідеальною парою і разом виховували дітей.

Рікі Мартін і Джван Йосеф Фото: Getty Images

У них є чотирирічна дочка Люсія і трирічний син Ренн. А також 14-річні близнюки Маттео і Валентино, які народилися у Мартіна до шлюбу.

В опублікованій заяві пара повідомила, що закінчує стосунки по-хорошому, оскільки в них усе ще є "кохання і повага одне до одного".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Софі Грегуар

Розлучення Джастіна Трюдо і його чарівної дружини Софі Грегуар, які так довго були не тільки подружжям, а й вірним соратниками на політичній арені, шокувало жителів Канади і весь світ.

Джастін і Софі прожили в шлюбі 18 років. І все закінчилося коротким повідомленням у соцмережах.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Софі Грегуар Фото: Getty Images

"Для благополуччя наших дітей ми просимо вас поважати наше та їхнє приватне життя. Дякую", — резюмував Трюдо.

У них троє дітей: Ксав'є, 15 років; Елла-Грейс, 14 років; і дев'ятирічний Адріан. Повідомляється, що пара вже роз'їхалася по різних резиденціях.

Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер

Якщо десь існує рейтинг найскандальніших розлучень, то розлучення Кевіна Костнера і його другої дружини Крістіни Баумгартнер точно входить до першої п'ятірки.

Христина подала на розлучення після 18 років шлюбу, втомившись від щільного графіка чоловіка. А той ошелешив її, повідомивши трьом їхнім спільним дітям про розставання з їхньою матір'ю через відеозв'язок, а потім зажадав, щоб вона буквально "забралася" з їхнього сімейного будинку.

Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Пізніше в розпорядженні журналістів опинилися документи, в яких Костнер вимагав від колишньої дружини не забирати з їхнього особняка вартістю 145 мільйонів доларів речі на кшталт собачих мисок і бігової доріжки, а вона наполягала на аліментах у чверть мільйона доларів на місяць. Зараз Кевін і Крістін роз'їхалися.

Брітні Спірс і Сем Асгарі

Але найскандальнішим розлученням цього року вже точно стало розлучення Брітні Спірс і Сема Асгарі. Пара була разом близько семи років, але їхній шлюб протримався трохи більше року.

Сем Асгарі з'їхав з особняка Спірс. І інсайдери стали повідомляти шокуючі подробиці про їхнє сімейне життя. Наскільки ці чутки правдиві — невідомі, але Брітні нібито била Сема, одного разу навіть розбила голову об журнальний столик під час сварки, і зраджувала йому.

Брітні Спірс і Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Інші джерела розповідали, що пара важко переживала викидень співачки та її проблеми з синами. Після розставання Брітні завела короткий роман із хатнім робітником, але покинула його, коли виявилося, що в нього є кримінальне минуле.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав про розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе.