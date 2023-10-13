Кейт Міддлтон навчає принцесу Шарлотту особливої навички

Єдина донька принцеси Уельської успадкувала любов до одного виду спорту.

У Кейт Міддлтон "усе ще є" навичка, якою вона користувалася за роки до того, як стати членом королівської родини Великобританії, і зараз вона навчає цього принцесу Шарлотту. Про це пише People.

Протягом багатьох років дружина принца Вільяма з ентузіазмом доводила свої здібності у багатьох галузях, від гри на фортепіано до малювання. Кетрін Міддлтон також відома своєю любов’ю до спорту. Майбутня королева-консорт часто демонструвала свій талант, наприклад, грала на тенісному корті з Еммою Радукану та брала участь у тренуваннях з регбі.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям

Але є один вид спорту, яким Кейт нещодавно займалася, продемонструвавши свої навички в ньому. Принцеса Уельська вчить принцесу Шарлотту, як грати в гру, у якій вона досягла успіху до того, як приєднатися до королівської родини у 2011 році.

12 жовтня 2023 принц і принцеса Уельські відвідали Національний спортивний центр абатства Бішем у Марлоу. Тут вони спілкувалися як з професійними, так і з молодими спортсменами про психічне здоров’я та брали участь у практичних заняттях, організованих благодійною організацією SportsAid, патроном якої є Кейт.

У першому завданні, зосередженому на розвитку психічної стійкості, члени королівської родини змагалися в серії пенальті в нетбол. Принцеса Уельська продемонструвала свої здібності та стійкість, промахнувшись кілька разів, але зрештою влучивши у кошик.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У розмові з "People" після цього Ама Агбезе, яка була капітаном збірної Англії з нетболу, коли вони виграли золото на Іграх Співдружності у 2018 році, пояснила, що Кейт також показувала принцесі Шарлотті, як грати в нетбол.

"Кейт раніше грала в нетбол, вона знає цей вид спорту!"Вона сказала, що вчила свою доньку грати в нетбол, але у молодших людей сітка нижча, тому насправді все зовсім по-іншому — вона все ще вміє!" — розповіла Ама.

Нагадаємо, принцесі Шарлотті важко буде знайти собі пару.

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