Кейт Міддлтон і принц Вільям із зав'язаними очима взяли участь у турнірі з голболу

Незважаючи на те, що у Кейт Міддлтон все ще була сильно забинтована рука, вона активно рухалася на спортивному майданчику.

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Принц і принцеса Уельські 12 жовтня взяли участь у спортивних змаганнях у Національному спортивному центрі Бішам-Еббі в Беркширі разом зі студентами в межах заходів, присвячених Дню психічного здоров'я, повідомляє Mirror.

Кейт Міддлтон і принц Вільям із зав'язаними очима брали участь у грі в голбол із захопленими студентами в рамках святкування Дня психічного здоров'я.

Під час свого візиту Кейт Міддлтон і принц Вільям узяли участь у кількох заняттях з юними спортсменами та батьками. Пара із зав'язаними очима зіграла в голбол — паралімпійський вид спорту для людей із вадами зору. На очі їм одягли спеціальні пов'язки, щоб зрозуміти, як почуваються люди з поганим зором. Вони орієнтувалися на звук.

Незважаючи на те, що у Кейт Міддлтон все ще була сильно забинтована рука внаслідок інциденту зі стрибком на батуті будинку у Віндзорі, вона активно рухалася на спортивному майданчику. Кейт була одягнена в білу футболку, джинси і білі кеди. Принц Вільям — сині штани, кофту, сорочку і кеди оливкового кольору.

Серед присутніх також були представники SportsAid, зокрема паралімпійська чемпіонка з плавання Еллі Сіммондс і чемпіонка Співдружності з нетболу Ама Агбезе.

Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося, що Кейт Міддлтон відвідала громадський центр, для підтримки українців. Принцеса Уельська допомогла упакувати посилки з гуманітарною допомогою для України.