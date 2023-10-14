"Шукав тебе все життя": речник СБУ Артем Діхтяренко одружився на відомій телеведучій (фото)

Молодят реєстрував особисто міністр юстиції Денис Малюська, свідчить допис Діхтяренка. Наречений опублікував фото, на яких він — у однострої СБУ, наречена — у національному українському вбранні.

Речник СБУ Артем Діхтяренко зазвичай з'являється у ЗМІ, щоб розповісти про викриття зрадників України або про спецоперації в тилових штабах ЗС РФ. Однак 14 жовтня він розповів про своє одруження на телеведучій "24 каналу". Про це наречений написав у дописі Facebook.

Діхтяренко повідомив про одруження коротким абзацом з двох речень. Вказав, що шукав обраницю все життя і відтепер буде з не довіку: "Разом за будь-яких обставин! І у час війни, і в день нашої Перемоги!".

Обраниця Діхтяренка — телеведуча Анастасія Норіцина. Наречена обрала для урочистості білу сукню середньої довжини, вишиту у народному стилі. Наречений був у військовій формі. На світлинах поруч з молодятами стоїть міністр юстиції Денис Малюська.

Фото: Facebook / Артем Діхтяренко

Діхтяренко та Норіцина — деталі

Зазначимо, Артем Діхтяренко — 23-річний керівник пресслужби СБУ. У Facebook вказано, що за освітою він журналіст і встиг попрацювати ще у двох державних установках — в Міністерстві соціальної політики та в Міністерстві охорони здоров'я.

Анастасія Норіцина здобула вищу освіту у Київському університеті ім. Бориса Грінченка. Наразі працює телеведучою на "24 каналу", є авторкою проєкту "Лицеміри" та рубрики "Обережно! Зомбоящик!"

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про найкоротше в історії одруження: шлюб тривав не більш як три хвилини і розпався після того, як наречений образив наречену. Також публікувалась історія про те, якого дня жінкам дозволялось робити пропозицію своєму обранцю. Згідно з народними звичаями, ці слова можна сказати у високосний день, який буває раз на чотири роки.

Між тим працівники РАЦС повідомили, що інформацію про зміну цивільного стану під час шлюбу та розлучення вони надсилають до Терцентрів комплектування. При цьому наголосили, що це не впливає на отримання повістки.