Жінки століттями пропонували чоловікам одружитися у високосний день: звідки походить традиція

Існує традиція, яка дозволяє жінкам зробити пропозицію чоловікові у високосний день — 29 лютого. Вважається, що цей звичай походить з Ірландії.

Related video

Історичне походження високосного дня, також відомого як День холостяка або Жіночий привілей, є предметом дискусій. Концепція високосного року, що походить від календарної реформи Юлія Цезаря, а пізніше вдосконалена Папою Григорієм XIII у 1582 році, заклала основу для цієї традиції, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак конкретна асоціація з освідченням 29 лютого пов'язана з легендою п'ятого століття про ірландських національних святих Бригіту Ірландську та Патріка. Кажуть, що Бригіта, розчарована зволіканням чоловіків, освідчилася в коханні Патріку у високосний день.

Інша теорія пов'язує традицію із законом, прийнятим Маргаритою Шотландською у 1288 році, який карає чоловіків, що відхилили пропозицію у Високосний день. Однак достовірність обох історій викликає сумніви.

Виникнення традиції освідчуватися у високосний день, ймовірно, пов'язане з токсичним соціальним середовищем в Ірландії, де неодружені особи зазнавали жорстокого поводження. Перед початком Великого посту молодим хлопцям дозволялося переслідувати і знущатися з молодих дівчат, піддаючи їх жартівливому зв'язуванню і обливаючи водою.

Такі події, як Масляна, також відома як Ніч Скелліга, включали публічні знущання із самотніх людей, а образливі вірші та списки, що висміювали неодружених, стали популярними в 19 столітті.

Раніше Фокус писав про сюрприз мідного віку. Древній вождь, якого вважали чоловіком, насправді був жінкою.

А також ми розповідали, чому російські вчені вбивали за шахи та спойлери книг.