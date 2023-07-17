Женщины веками предлагали мужчинам жениться в високосный день: откуда происходит традиция

Существует традиция, которая позволяет женщинам сделать предложение мужчине в високосный день — 29 февраля. Считается, что этот обычай происходит из Ирландии.

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Историческое происхождение високосного дня, также известного как День холостяка или Женская привилегия, является предметом дискуссий. Концепция високосного года, происходящая от календарной реформы Юлия Цезаря, а позже усовершенствованная Папой Григорием XIII в 1582 году, заложила основу для этой традиции, пишет Ancient Origins.

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Однако конкретная ассоциация с признанием 29 февраля связана с легендой пятого века об ирландских национальных святых Бригитте Ирландской и Патрике. Говорят, что Бригитта, разочарованная промедлением мужчин, призналась в любви Патрику в високосный день.

Другая теория связывает традицию с законом, принятым Маргаритой Шотландской в 1288 году, который наказывает мужчин, отклонивших предложение в Високосный день. Однако достоверность обеих историй вызывает сомнения.

Возникновение традиции делать предложение в високосный день, вероятно, связано с токсичной социальной средой в Ирландии, где неженатые лица подвергались жестокому обращению. Перед началом Великого поста молодым парням разрешалось преследовать и издеваться над молодыми девушками, подвергая их шуточному связыванию и обливая водой.

Такие события, как Масленица, также известная как Ночь Скеллига, включали публичные издевательства над одинокими людьми, а оскорбительные стихи и списки, высмеивающие неженатых, стали популярными в 19 веке.

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