Жуткая история станций в Антарктиде: почему российские ученые убивали за шахматы и спойлеры книг

Нерассказанные истории преступлений и насилия на огромных и безлюдных исследовательских станциях Антарктиды скрывают темную сторону белоснежного континента. Однако некоторые из них действительно шокируют своими причинами и последствиями.

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Преступность — редкое явление в Антарктиде из-за малочисленности человеческого населения и отсутствия правовой базы, которая бы регулировала поведение пингвинов. Однако монотонное и изолированное существование исследовательских станций на континенте стало свидетелем нескольких достойных внимания инцидентов в течение многих лет, пишет IFLScience.

Например, в 1984 году член аргентинской исследовательской группы прибег к поджогу своей исследовательской станции после отплытия последнего судна с грузом, чтобы не переживать суровые зимние месяцы. Кроме того, в 1996 году спор между персоналом на американской базе завершился дракой с использованием молотков.

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Другой инцидент, о котором стоит упомянуть, связанный с двумя советскими учеными, привел к своеобразному запрету на шахматы на всей исследовательской станции, как сообщают многочисленные источники. Согласно рассказу, на российской станции "Восток" в 1959 году психическая стабильность одного из ученых ухудшилась после проигрыша в шахматы, что привело к жестокому нападению на своего оппонента и убийству его топором.

Некоторые источники предполагают, что это трагическое событие побудило Советский Союз, а впоследствии и Россию, запретить шахматы не только в Антарктиде, но и в космосе, учитывая похожие условия изоляции. Несмотря на то, что этот нарратив поддерживают некоторые лица, находящиеся на исследовательских базах, он имеет признаки городской легенды.

Об инциденте известно очень мало, а в альтернативных версиях жертва изображена как просто раненый, а не как погибший. Кроме того, шахматы в космосе официально не запрещены, о чем свидетельствует известная партия, сыгранная по радио между российским космонавтом и представителями с Земли, которая завершилась вничью, без каких-либо эпизодов насилия.

В 2018 году похожий случай попал в заголовки газет, когда 55-летний инженер-электрик Сергей Савицкий зарезал 52-летнего сварщика Олега Белогузова на исследовательской станции "Беллинсгаузен". Тогдашние таблоиды предполагали, что инцидент произошел из-за того, что Белогузов часто портил концовки книг, которые читал Савицкий, нарушая его отдых.

Однако достоверность этой конкретной детали остается непроверенной и, скорее всего, неправдивой. Агентство Associated Press приписывало Савицкому, страдавшему психическими расстройствами, влияние напряженности в ограниченном пространстве, а не преждевременное раскрытие развязки "Грозового перевала".

Хотя эти истории похожи на забавные анекдоты и служат предостережением о последствиях изоляции, недостаток информации о шахматном инциденте в сочетании с отсутствием современных новостных сообщений заставляет нас считать его приукрашенным событием, если не откровенной городской легендой. Энтузиасты шахмат, которые проводили расследование на Chess Stack Exchange, считают, что эта история впервые появилась в 1980-х годах.

Вопреки представлениям о запрете, связанном с убийственными тенденциями, в 1978 году среди советских исследователей в Антарктиде развернулся пятимесячный чемпионат по шахматам. Возникновение такого события кажется невероятным, если бы шахматы действительно запретили из-за их связи с убийствами несколькими десятилетиями ранее.

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