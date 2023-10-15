Була в сльозах: що сказала Меган Маркл перед тим, як покинути королівську сім'ю

Розрив принца Гаррі з його сім'єю, названий у ЗМІ "Мегзітом", відбувся 2020 року. Зараз він живе в Каліфорнії.

Відомий біограф і фанат принца Гаррі та Меган Маркл, журналіст Омід Скобі розповів про останні слова зірки "Форс-Мажорів" перед тим, як вони розірвали всі зв'язки з королівською сім'єю та покинули Велику Британію. Про це пише NYpost.

Шанувальники королівської сім'ї були стривожені, коли в січні 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі вирішили зробити крок назад як старші члени "Фірми" (The Firm).

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До березня того ж року герцог і герцогиня Сассекські завершили свої останні справи як члени королівської сім'ї і переїхали до Канади, а потім до свого особняка в Монтесіто, Каліфорнія.

Меган Маркл і принц Гаррі на Іграх нескорених Фото: Getty Images

Тепер, на тлі нещодавніх публічних виступів Меган Маркл і принца Гаррі на Іграх нескорених минулого місяця і візиту до Нью-Йорка на Всесвітній день психічного здоров'я на початку цього тижня, стали відомі передбачувані останні слова зірки "Форс-мажорів" перед офіційним відходом з королівської сім'ї.

Омід Скобі — співавтор книжки "У пошуках свободи: Гаррі та Меган" — розкриває в новій біографії, якими були слова Меган Маркл у той важкий останній день.

Вона нібито сказала: "Так не повинно було бути", стверджує Омід Скобі. За його словами вона була в сльозах і сказала це пошепки. Омід і Меган були присутні на заході Асоціації вчених Співдружності.

Потім Скобі обійняв її і постарався втішити.

Нагадаємо, Меган і Гаррі одружилися 2018 року, а до Каліфорнії переїхали 2020 року.

Однією з причин, через яку пара пішла, було те, що вони відчули брак підтримки з боку Фірми.

"Сльози, які герцогиня хоробро стримувала, вільно текли серед знайомих облич", — написав Омід Скобі, додавши, що Меган Маркл хотілося б, щоб усе пішло в іншому напрямку.

"Герцогиня Сассекська емоційно попрощалася з улюбленими помічниками, коли її рейс до Канади мав вилетіти за лічені години. Меган збиралася повернутися в Канаду останнім комерційним рейсом дня, прагнучи повернутися на острів Ванкувер до ранку, перш ніж її син Арчі прокинеться", — сказав Скобі.

Меган Маркл і Арчі Фото: Скриншот видео

Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися 2018 року і покинули королівську сім'ю на початку 2020 року.

42-річний Гаррі та колишня акторка впродовж багатьох років стверджували, що причина, через яку вони пішли з королівської сім'ї, полягала в необхідності стати більш незалежними. Також вони заявили, що ніхто з королівської сім'ї не надавав їм підтримки.

Після було скандальне інтерв'ю з Опрою Вінфрі 2021 року.

Після розмови з Опрою Маркл і Гаррі представили серію проєктів, у яких скаржилися на біль, який вони відчували, будучи частиною королівської сім'ї.

Гаррі опублікував свої 410-сторінкові мемуари "Запасний" раніше цього року, а в грудні 2022 року пара презентувала документальний серіал Netflix "Гаррі і Меган".

Раніше Омід Скобі, головний королівський редактор журналу Harper's Bazaar і королівський автор ABC News і Good Morning America, заявляв, що не є близьким другом принца Гаррі та Меган Маркл. "Я ніколи не спілкувався з ним. Я буквально представник преси, який виконує свою роботу. Мене називають другом, рупором, чирлідером Сассексів, у той час як мій підхід нічим не відрізняється від підходу будь-якого іншого королівського кореспондента, який працює в цій сфері", — заявив Омід.