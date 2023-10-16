Принц Вільям із сином приїхали в Париж на матч уельських "Драконів" у чвертьфіналі ЧС із регбі

Принц Джордж визначився, шанувальником якої з британських команд з регбі він є.

Принц і принцеса Уельські з 10-річним сином Джорджем вирушили до Франції, щоб підтримати британські команди на чемпіонаті світу з регбі. Принц Вільям із сином у червоних краватках з'явилися в суботу на стадіоні "Стад де Марсель", щоб повболівати за Уельс, а Кейт Міддлтон вболівала за збірну Англії проти Фіджі в недільному матчі. Про це пише Daily Mail.

Це перший раз, коли син принца і принцеси Уельських особисто був присутній на міжнародному спортивному матчі за кордоном. Видання пише, що, ймовірно, майбутній принц Уельський визначився зі своїм фаворитом серед британських команд з регбі, вирушивши на матч з батьком, а не з матір'ю. У лютому минулого року принц Джордж разом із батьками був присутній на матчі Англії проти Уельсу на турнірі "Шість націй", але тоді він не знав, за кого вболівати.

Принц Вільям є покровителем Уельського союзу регбі, а Кейт Міддлтон була призначена королевою Єлизаветою покровителькою Англійського футбольного союзу регбі та футбольної ліги регбі в лютому 2022 року, після того, як принц Гаррі відмовився від своїх обов'язків члена королівської сім'ї 2020 року.

10-річний Джордж був мініатюрною копією Вільяма: обидва з'явилися на стадіоні в однакових темно-синіх костюмах і червоних краватках.

Членів королівської сім'ї привітали голова Всесвітньої асоціації регбі сер Білл Бомонт, заступник виконавчого директора чемпіонату світу 2023 Мартін Немечек і президент Уельського союзу регбі Джеральд Девіс.

Принц, який цієї осені готується до вступних іспитів до школи, грає в школі в регбі. Кейт Міддлтон розповіла, що всі її діти обожнюють регбі, а трирічний Луї перейняв стиль гри "камікадзе".

Нагадаємо, Принц Вільям і Кейт Міддлтон розповіли про улюблені емодзі. Королівське подружжя відвідало низку заходів до Дня психічного здоров'я 2023, який відзначили 10 жовтня.