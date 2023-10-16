Королева краси Шеріка Де Армас померла у 26 років (фото, відео)

Шеріка два роки боролася з раком шийки матки, але хвороба виявилася сильнішою.

Шеріка Де Армас, яка завоювала корону королеви краси в Уругваї і представляла свою країну на "Міс Світу 2015", померла у віці 26 років після важкої боротьби з раком шийки матки, повідомляє Daily Mail.

За словами нинішньої "Міс Уругвай" Карли Ромеро, Шеріка була "однією з найкрасивіших жінок на землі", яких вона коли-небудь зустрічала, і "занадто розвиненою для цього світу"

"Лети високо, сестричко. Завжди і назавжди", — написав брат покійної, Майк Де Армас.

На конкурсі "Міс світу 2015", який проходив у Саньї (Китай), Де Армас стала єдиною конкурсанткою, якій виповнилося лише 18 років. Хоча вона не ввійшла в топ-30 конкурсу, її називали "одним із молодих багатообіцяючих талантів Уругваю" за її "красиве обличчя, високий зріст і харизматичну особистість".

Шеріка Де Армас завоювала титул "Міс Уругвай" у 2015 році Фото: Соцмережi

Де Армас часто говорила, що завжди хотіла бути в модній індустрії: хоч фотомоделлю, хоч моделлю для реклами, хоч для показів на подіумах.

"Мені подобається все, що пов'язано з модою, і я думаю, що в рамках конкурсу краси мрія будь-якої дівчини — отримати можливість взяти участь у "Міс Світу". Я дуже рада, що можу пережити цей досвід, повний випробувань", — зізнавалася вона.

Шеріка не тільки була красивою, а й доброю. Вона багато часу присвячувала роботі у фонді Переса Скреміні, який допомагає боротися з дитячим раком.

Від онкологічного захворювання дівчина лікувалася останні два роки. Рак шийки матки найчастіше діагностують у жінок у віці від 35 до 45 років, хоча понад 20 відсотків діагнозів припадає на вік після 65 років.

За даними Національного інституту раку, коли рак шийки матки діагностують на ранній стадії, п'ятирічне відносне виживання становить 91 відсоток. Щойно інфекція поширилася на прилеглі тканини й органи, цей показник падає до 60 відсотків.

Шеріка стала другою "Міс Уругвай", яка померла молодою. Володарку титулу "Міс Уругвай-2006" Фатімі Давілу виявили мертвою в одному з готелів столиці Мексики міста Мехіко 2019 року.

Раніше Фокус писав, що в США 26-річна королева краси Аріана Вієра, яка стверджувала, що їй вдалося передбачити свій власний похорон, трагічно загинула, заснувши за кермом автомобіля.