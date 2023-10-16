Принц Гаррі та Меган Маркл полетіли на карибський острів мільярдерів

На відпочинку пару помітили без дітей, принца Арчі та принца Лілібет.

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили влаштувати собі романтичну відпустку і вирушили на острів Кануан у Карибському морі, який часто називають "островом мільярдерів" через концентрацію товстосумів на квадратний метр, пише Hello.

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За інформацією видання, пара полетіла на відпочинок без своїх дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет, і місцеві папараці вже встигли сфотографувати подружжя, яке прогулювалося вулицею.

Зокрема, їх помітили, коли вони виходили з магазину Faye, одного з кількох роздрібних магазинів у Марині, що пропонує "ексклюзивний вибір свіжих сезонних органічних продуктів, від овочів до сирів, солодощів, морепродуктів і ексклюзивних м'ясних нарізок, імпортованих із Франції".

Меган була одягнена в максі-сукню кольору слонової кістки від Chloe, поєднавши її з білою панамою і такого ж кольору сумкою Goyard, а Гаррі одягнув просту футболку, шорти і чорну бейсболку.

Острів Кануан розташований у Сент-Вінсенті і Гренадінах і позиціонує себе як "одне з найбільш затребуваних розкішних місць у світі". Тут розташовані чудові пляжі з білим піском і чиста блакитна вода, поле для гольфу, де проводять чемпіонати, і пристань для суперяхт.

У членів королівської сім'ї є різні варіанти проживання, але Меган відома своєю дружбою з Маркусом Андерсоном, директором з роботи з членами сім'ї Soho House, тому у них може бути Soho Beach House, який коштує 1200 доларів на добу. Такі учасники, як Меган, платять 1020 доларів за ніч.

Зовсім недавно Гаррі та Меган побували в Нью-Йорку, де взяли участь у саміті з психічного здоров'я, організованому їхнім фондом Archewell Foundation. У Всесвітній день психічного здоров'я Меган розповіла про власний материнський досвід під час розмови з Карсоном Дейлі.

Разом зі скорботними батьками, які трагічно втратили дітей через використання ними соціальних мереж, а також з експертами члени королівської родини говорили про необхідність позитивних змін в онлайн-безпеці.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл задала новий тренд у верхньому одязі, а також розповідав, які пальта вона носить у прохолодну погоду.