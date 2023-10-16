Зростальний Місяць з 15 по 27 жовтня 2023 року: що не можна робити
15 жовтня розпочалася Зростальна фаза Місяця, яка триватиме до 27 жовтня. Це ідеальний час для будь-яких починань.
Зростальний Місяць — це період між молодиком і повним місяцем. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чим сприятлива і чим небезпечна ця фаза Місяця.
Зростальний Місяць: як розпізнати
Зростальний Місяць нагадує вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період Зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія Місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.
Зростальний Місяць: що потрібно робити
У період зростального Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вважається хорошим часом для залучення бажаних речей у ваше життя — як матеріальних, так і духовних. Що потрібно робити:
- упевнено і без сумнівів ухвалювати рішення;
- проявляти ініціативу і робити перші кроки;
- брати на себе більше відповідальності;
- розпочинати вивчення чогось нового;
- прощатися з токсичними людьми.
Зростальний Місяць: що не можна робити
- подорожувати на далекі відстані;
- переїдати;
- пліткувати;
- залишати справи незавершеними;
- починати сувору дієту;
- лінуватися і прокрастинувати;
- конфліктувати з близькими й ображатися на них.
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