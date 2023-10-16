Донька Брюса Вілліса сходила на прогулянку з первістком та бойфрендом (фото)

Румер Вілліс вперше стала мамою навесні 2023 року.

35-річна американська акторка Румер Вілліс вирушила по продукти зі своєю родиною в Лос-Анджелесі в неділю, 15 жовтня 2023. Про це пише Daily Mail.

Молода мама продемонструвала бежевий комбінезон і світлі босоніжки, тримаючи шестимісячну доньку Луетту на руках. Румер уклала своє волосся в пучок.

До старшої доньки Брюса Вілліса та Демі Мур також приєднався її хлопець Дерек Томас, 29, який одягнув білу футболку, чорні джинси та Crocs.

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Румер Вілліс на прогулянці з родиною

Знаменитість також продемонструвала пару сережок і, судячи з усього, була без макіяжу цього дня.

Напередодні акторка і співачка поділилася трьома новими фотографіями, коли розповіла, як минулого тижня вони з Луеттою одночасно захворіли на грип.

"Я дуже вдячна за ті моменти, які штовхають мене, кидають виклик і показують, наскільки я сильніша, ніж будь-коли. Було важко спостерігати, як вона пережила лихоманку, але ми витримали це завдяки любові, рішучості та правильному харчуванню та підтримці добавок, які мені пощастило мати. Це підтримка, яка потрібна багатьом", — зізналася спадкоємиця Демі Мур.

Румер Вілліс з донькою

Нагадаємо, Демі Мур привітала з 35-річчям доньку Румер у серпні 2023.

Також Фокус писав про те, як першій онуці Брюса Вілліса обирали імʼя.