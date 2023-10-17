"Тейлор Свіфт: Тур Eras" став найкасовішим концертним фільмом

Фільм став рекордсменом ще до прем'єри, коли попередній продаж квитків у кінотеатрах сягнув 100 млн доларів.

Лише через чотири дні після прем'єри концертний фільм Тейлор Свіфт встановив рекорд найкасовішого фільму-концерту всіх часів, зібравши майже 100 мільйонів доларів у внутрішньому прокаті США. Анонсований лише кілька місяців тому фільм "Taylor Swift: The Eras Tour", який розповідає про перший етап триваючого однойменного стадіонного туру Свіфт, заробив у США від 94 до 97 мільйонів доларів за перші вихідні. Про це повідомляє видання Huff Post.

У день прем'єри в кінотеатрах The Eras Tour заробив приблизно 39 мільйонів доларів. Якщо остаточний результат виявиться вищим за поточну оцінку, фільм може стати фільмом із найкасовішим фільмом за перші вихідні в жовтні, обігнавши "Джокера", що вийшов на екрани 2019 року.

Свіфт обігнала і рекорд Джастіна Бібера, чий фільм-концерт 2011 року "Джастін Бібер: Ніколи не кажи ніколи" заробив загалом 73 мільйони доларів на внутрішньому прокаті. Якщо взяти до уваги зарубіжні касові збори, "Ніколи не кажи ніколи" зібрав трохи більше ніж 99 мільйонів доларів, і фільм Тейлор Свіфт, найімовірніше, легко перевершить цю цифру.

Попередній продаж квитків за кілька тижнів до офіційної прем'єри фільму склав 100 мільйонів доларів, що автоматично зробило його найкасовішим концертним фільмом ще до того, як глядачі вперше побачили його в кінотеатрах.

Коли Свіфт анонсувала, що прем'єра фільму відбудеться 13 жовтня, багато студій перенесли дати виходу своїх новинок, щоб пристосуватися до релізу. Серед них — "Той, хто виганяє диявола: Віруючий" від Universal Pictures, "Звичайні ангели" від Lionsgate і "Що відбувається пізніше" від Bleeker Street. Раніше всі ці прем'єри також були призначені на ці дати.

Трейлер фільму "Тейлор Свіфт: Тур Eras"

Нагадаємо, Фанати Тейлор Свіфт влаштували хаос на весіллі Маргарет Куеллі. Весілля акторки, на яке з'їхалися її знамениті друзі, стало одним із головних світських заходів цього літа.