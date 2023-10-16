Оля Полякова прокоментувала свій виступ на весіллі експрокурора під Львовом (відео)

За оцінками кондитерів, лише торт на весіллі коштував 100 тисяч гривень.

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала свій виступ на весіллі колишнього прокурора Ростислава Ільницького і експрацівниці львівського ДБР Роксолани Москви під Львовом. Роликом з поясненням зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

"Я все бачу, читаю і роблю висновки. Мені дуже не подобається вся ця історія з весіллям у Львові. Я ефективно приймаю одне тільки рішення, — працювати", — прокоментувала Полякова скандал з весіллям, яке відсвяткували в п'ятизірковому комплексі "Emily Resort" на початку жовтня 2023.

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Оля Полякова

Українська знаменитість зазначила, що вона не перевіряє джерела походження грошей у людей, перед якими виступає. За словами Олі Полякової, її робота — розважати людей. І зазвичай вона робить це не безкоштовно, крім випадків благодійних концертів.

Співачка ввважає, що фінансовими моніторингами повинні займатися відповідні органи, а також запропонувала всім людям, які надають послуги, відмовляти таким персонам, а не лише артистам.

"Це, звичайно, не мільярди, а лише маленька економіка, але вона потрібна людям: і тим, хто працює, і тим, для кого ми працюємо", — прокоментувала знаменитість свої заробітки на концертах.

Зазначимо, що на весіллі Москви та Ільницького присутніми були близько 300 осіб. Ведучим свята був Григорій Решетнік. А, окрім Полякової, на заході виступали Олександр Пономарьов, Дзідзьо та гурт "Дзвони".

Нагадаємо, чому Оля Полякова злиться на свого чоловіка.

Також Фокус писав про те, що Оля Полякова потрапила до лікарні.