Євген Кошовий розповів про плани доньки навчатися за кордоном (відео)

15-річна Варвара наразі обирає між трьома університетами, зосередившись на різних спеціальностях.

40-річний український шоумен та телеведучий Євген Кошовий розповів, де планує навчатися його донька. Зірка студії "Квартал 95" зʼявився в програмі "Сніданок з 1+1".

Комічний актор зізнався, що його 15-річна спадкоємиця Варвара активно вивчає польську мову та, судячи з усього, навчатиметься в Польщі. Втім, конкретну спеціальність поки не обрала.

"Вона активно вчить польську мову. Хоче туди. Вибирає між трьома університетами. Хоче вокал, акторську майстерність", — розповів український шоумен.

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Євген Кошовий зазначив, що наразі Варвара навчається в 10 класі. Після закінчення школи буде більш зрозуміло, куди саме донька шоумена вступатиме.

Євген Кошовий

Старша донька Євгена Кошового та його дружини Ксенії свого часу не раз зʼявлялася на різноманітних популярних телешоу. Зокрема брала участь у "Голосі країни" та "Лізі сміху".

Варвара Кошова

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