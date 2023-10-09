Євген Кошовий розповів про заробітки під час війни та скільки витрачає на місяць (відео)

Артист Євген Кошовий заявив, що у нього не було бажання через війну в Україні виїхати за кордон.

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Український шоумен, телеведучий та комічний актор Євген Кошовий зізнався, чим зараз заробляє на життя і скільки його родина витрачає щомісяця. Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

За цого словами, сьогодні він та його родина живуть коштом, заробленим ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. Артист зазначив, що необхідні гроші він бере із запасів і зараз немає таких джерел доходу, які були раніше. Також Кошовий розповів, що частину заробітку можна отримати, якщо у "Кварталу" з’являються спонсори.

На запитання Дьоміна скільки грошей йому потрібно на місяць, Кошовий відповів: "Я не знаю. Місяць на місяць не приходиться. Тобі, що для заголовку потрібно?… Дві тисячі доларів — це стандартна сума для сім’ї, яка у шоу-бізнесі".

При цьому він заявив, що йому особисто у місяць "потрібно 2100".

Український шоумен разом зі своєю дружиною виховують двох дітей – дочку Серафиму та Варвару.

У цьому ж інтерв’ю артист відповів, чи було у нього бажання через війну в Україні виїхати за кордон та вивезти сім’ю: "Я з ними просто перестав сперечатися. Я просто знав, що я нікуди не поїду. Я залишусь тут… Ніхто нікуди не втікав… Я буду звітувати тільки перед Богом та перед військовими, все… Ми були на західній Україні, були на Новий рік там. І це — максимум, що ми можемо зараз собі дозволити".

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Раніше Фокус писав, що поліція розпочала розслідування проти коміків "Кварталу 95" за скаргою УПЦ МП. Жорстокі жарти від Олександра Пікалова та Євгена Кошового, як вважають священнослужителі, нібито призвели до зростання кількості випадків з застосуванням фізичного насильства щодо кліриків.