Вогонь, вода і тварини: австралійські пожежники в новому календарі на 2024 рік (фото, відео)

Цього року календар із пожежниками вийшов уже 31 раз.

Австралійські пожежники представили календар на 2024 рік, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram не тільки готові фото, а й чимало відео бекстейджу зйомок.

У кадрі — м'язисті, привабливі чоловіки з голим торсом, які позують у воді, вогні, на тлі природи, а також із тваринами в руках. Традиційно виготовили шість варіантів календаря: класичний, з кішками, собаками, кіньми, у робочій обстановці та з екзотичними тваринами, які живуть в Австралії.

Це буде вже 31-ий випуск. Щороку його поява стає справжньою подією, а гроші від його продажу йдуть на благодійність — на допомогу нужденним тваринам.

2021 року календар став міжнародним, оскільки у зйомках брали участь американські колеги австралійських пожежників.

"Австралійці ніколи не забудуть величезну підтримку американського народу, коли ми постраждали від найсильніших лісових пожеж у новітній історії. Гроші, зібрані небайдужими американцями, були використані для підтримки серйозно поранених австралійських тварин. Лікарня дикої природи Байрон-Бей — одна з чудових місцевих благодійних організацій, яку підтримують пожертви, зібрані через розпродаж календаря", — наголосили автори проєкту.

Раніше Фокус писав, що ПЦУ остаточно перейшла на новий календар.