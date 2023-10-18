Девід Бекхем подарував дружині коштовностей майже на 31 млн фунтів стерлінгів

У колекції Вікторії Бекхем рідкісні камені вишуканого ограновування, які вражають своїми розмірами, кольором і, звичайно, ціною.

Ймовірно, для подружжя Бекхемів найшвидший шлях до сімейної гармонії лежить через ювелірний магазин. Колишній футболіст Девід Бекхем, статки якого, за чутками, становлять 400 мільйонів фунтів стерлінгів, за 24 роки шлюбу купив своїй дружині щонайменше 15 обручок, кожна з яких яскравіша за попередню. Про це пише Daily Mail.

Критики Вікторії можуть задатися питанням, чи потрібні їй або кому-небудь ще 15 каблучок. Зрештою, за традицією за кожні заручини потрібно отримувати одну каблучку. Для декого це може бути символом статусу, але більшість жінок цінують свою обручку за те, що вона символізує, а не за те, скільки вона коштує.

Однак Вікторія Бекхем, успішна модельєрка з процвітаючою імперією краси і парфумерії, змінює свої діаманти так само легко, як інші жінки змінюють домашні капці.

На прохання видання провідний ювелір Даррен Шервуд, засновника Mr Sherwood London, розповів подробиці про прикраси Вікторії Бекхем за сьогоднішніми цінами. У результаті вартість колекції обручок досягла 30 891 000 фунтів стерлінгів.

1998 рік: Діамант ограновування "маркіз" — £ 180 тисяч

Коли Девід освідчився 1998 року, вона була прикрашена трьохкаратним білим діамантом ограновування "маркіз" на каблучці з жовтого золота — традиційний вибір, який суперечив ніжному віку пари.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

1999 рік: Eternity — £ 20 тисяч

Незабаром після того, як пара одружилася в липні 1999 року, Вікторія носила просту діамантову "каблучку вічності", яку зазвичай дарували на честь важливої віхи, наприклад, народження. Можливо, це був подарунок на честь народження сина Брукліна, який народився раніше того ж року.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2003 рік: Діамант смарагдового ограновування — £ 1,2 мільйона

До цього часу Вікторія носила діамант смарагдового ограновування з багетами з боків — показний стиль, що відображає її любов до розкоші на початку 2000-х. Їй подобалися блискучі корсетні сукні Dolce & Gabbana, і 57 граней типового смарагдового ограновування, що виблискували поряд з 14 гранями кожного багета, становили ідеальний супровід.

Обручка Вікторії Бекхем

2004 рік: Діамант кольору рожевого шампанського — £ 1,6 мільйона

Девід подарував своїй дружині каблучку з рідкісним діамантом кольору рожевого шампанського на честь її 30-річчя. Це був не найщасливіший період для їхнього шлюбу, враховуючи чутки про роман Девіда.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2006 рік: Жовтий діамант — £2,1 мільйона

У другій половині 2000-х Вікторія вступила в нову фазу стилю: нарощене волосся, великі сонцезахисні окуляри і сумка Birkin. Наче статусу Біркін було недостатньо, вона додала до свого образу жовтий діамант смарагдового ограновування. Зазначимо, що жовті діаманти цінуються більше, ніж білі.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2007 рік: Діамант грушоподібного ограновування — £2,5 мільйона

До кінця 2007 року Вікторія відмовилася від своїх довгих каштанових локонів на користь більш ділового бобу. І ніщо не говорить про бізнес краще, ніж 17-каратний камінь огранювання "груша", який Девід купив їй того року. Така каблучка точно символізувала розширення прав і можливостей Вікторії.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2007 рік: Смарагд ограновування "кушон" — £2,5 мільйона

Навіть діаманти з часом можуть набриднути. Вихід — купити дружині смарагд. Цю смарагдову каблучку ограновування "подушка" було помічено на вечірці з нагоди вручення премії "Оскар". Її яскрава оправа у вигляді кігтів надає їй різкого, сучасного вигляду. Це епоха скульптурних суконь Вікторії, і це дійсно чудовий скульптурний камінь.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2008 рік: Діамант смарагдового ограновування — £3,7 мільйона

У 2008 році Вікторія запустила однойменний модний бренд і обстригла волосся. Але мало хто помітив, що на її безіменному пальці з'явився діамант Chopard смарагдового ограновування вагою 15 карат.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2009 рік: Овальний рубін у діамантах — £5,6 мільйона

Характерна каблучка-ореол з білими діамантами спіральної форми демонструє готовність Вікторії експериментувати з образами, натхненними подіумом. Цей рідкісний криваво-червоний рубін, ймовірно, був привезений з Мозамбіку або М'янми.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2010 рік: Овальний сапфір у платиновому кільці — £4,9 мільйона

Як і багато жінок того року, Вікторія віддавала перевагу нейтральним відтінкам. Цей величезний овальний сапфір створював яскравий колірний акцент в образі. Камінь шалено великого розміру, найімовірніше, був привезений зі Шрі-Ланки.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2010 рік: Рожевий діамант овального огранювання — £ 1,65 мільйона

Рожевий діамант Вікторії овального ограновування в каблучці з жовтого золота став другою каблучкою за рік. Колишня поп-зірка продемонструвала обновку на нью-йоркській вечірці, присвяченій запуску своєї останньої джинсової лінії — можливо, для того, щоб вона не відволікала від головної теми заходу.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2015 рік: Діамант круглого ограновування — £2 мільйони

Цей діамант, оточений двома бічними каменями, дебютував на гала-концерті зі збору коштів у Гонконзі. За традицією, круглий діамант символізує вічне кохання. Класичний і шикарний, він відображає нову Вікторії як дизайнера.

Обручка Вікторії Бекхем

2015 рік: Місячний камінь — £ 41 тисяча

Цю відносно просту каблучку з місячним каменем, що побачила світ 2015 року, створила американська годинникова компанія Jacob & Co. Оправа з діамантів надає їй відчуття старовини, що добре поєднується зі стилем Вікторії, який став більш стриманим у міру злету її кар'єри модельєра.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2016 рік: Діамант квадратного ограновування — £ 1 мільйон

Ця каблучка з платини і діаманта квадратного ограновування, яку можна було побачити в Каннах 2016 року, відповідає особистості Вікторії як повноцінного модельєра. Діаманти квадратного ограновування — фаворити модної колекції, їх цінують не стільки за шик, скільки за ефектність.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

2018 рік: Жовтий діамант квадратного ограновування — £ 1,9 мільйона

Остання прикраса Вікторії — канарково-жовтий діамант — має сучасний дизайн, але набагато більш класичний і стриманий вигляд, що відповідає її елегантному стилю на сьогоднішній день.

Обручка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

Нагадаємо, 49-річна Вікторія Бекхем продемонструвала струнку фігуру. Знаменитість поділилася знімком зі спортзалу.