Відомий ресторатор зазначив, що "щастя любить тишу".

36-річний український кухар та громадський діяч Євген Клопотенко заінтригував весільними фото з київського РАЦСу. На одруження ресторатор натякнув у своїх соцмережах.

Ймовірною обраницею блогера стала співачка Вікторія Родко — солістка гурту "OY Sound System". Колектив брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2023".

"Щастя любить тишу", — прокоментував знімки Клопотенко.

На фото ресторатор одягнений у сірий костюм, футболку та крокси. Тим часом Вікторія продемонструвала весільну сукню з фатою та букетом квітів.

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Євген Клопотенко натякнув на одруження

Втім, частина підписників привітала ймовірного нареченого, а частина запідозрила, що це зйомки чергового шоу.

"А мені здається, що то зйомки нового мега збору", "Ви вірні своїм кроксам)))) отакої вірності бажаю вашому шлюбу", "Вітаююююю!!!! Бажаю вам сирника і пляцків на весіллі, холодцю, бурачків і червоної риби!" — пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що раніше Клопотенко розповідав про свою кохану дівчину, зізнавшись, що вона родом з Миколаєва. Також ресторатор розкрив професію обраниці. Виявилось, що вона працює кондитеркою.

Євген Клопотенко натякнув на одруження Фото: Скріншот

Нагадаємо, Оля Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі експрокурора.

Також Фокус писав про одруження Кріса Еванса та Альби Баптісти.