Продала задешево: Оля Полякова розповіла про свій московський будинок

Співачка розповіла, що дивом встигла отримати гроші до того, як було заблоковано платежі з Росії.

Українська співачка Оля Полякова продала шикарний будинок у Підмосков'ї за 15% його вартості після початку вторгнення Росії в Україну. Про свою нерухомість у Росії співачка розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Оля Полякова користується в Україні великою популярністю. За десять років творчої діяльності вона встигла заробити на нерухомість не тільки в Україні.

У Полякової є розкішна квартира площею понад 200 квадратних метрів у центрі Києва. А кілька років тому вона купила заміський будинок із басейном у Київській області. Після покупки сім'я переїхала в цей будинок і досі живе там.

В інтерв'ю співачка зізналася, що також мала "пристойну" нерухомість у Москві. Продала її співачка вже після початку війни минулого року.

"У мене був будинок у Москві. Дуже хороша нерухомість. Я просто продала її за безцінь. Але встигла... За 2 дні до того, як перекази грошей із Росії у світ заблокували, я встигла ці свої нещасні 15 відсотків за цей будинок вирвати. Хоч що-небудь, забути і все", — розповіла Полякова.

Артистка поділилася ще однією сімейною драмою. Її мама 20 років прожила в Росії в цивільному шлюбі з чоловіком. Але після початку війни все кинула і поїхала до доньки в Україну.

"Ми повністю порвали там усі стосунки і спалили всі мости", — запевнила Полякова.

Нагадаємо, тиждень тому співачка Оля Полякова потрапила до лікарні. Артистка Оля Полякова була госпіталізована у Львові в ніч на 9 жовтня.