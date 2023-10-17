Брітні Спірс зізналася, чому зробила аборт, завагітнівши від Джастіна Тімберлейка

За словами співачки, її коханий не був готовий так рано ставати батьком.

Американський співак Джастін Тімберлейк, схоже, не дарма побоюється публікації мемуарів Брітні Спірс "Жінка в мені", які з'являться на прилавках книжкових магазинів уже 24 жовтня. Як пише People, у своїх спогадах артистка розповіла про те, що зробила аборт, завагітнівши від співака, з яким зустрічалася кілька років.

Брітні було 17 років, коли вона почала зустрічатися з тодішнім 18-річним учасником бойз-бенду NSYNC 1999 року, і вони були разом до 2002 року. У книзі Спірс розповідає, що зробила аборт, тому що Тімберлейк цього хотів.

"Джастін безумовно не був радий вагітності. Він сказав, що ми не готові до народження дитини, що ми занадто молоді", — пише Спірс про вагітність у книзі.

Після розставання Тімберлейк випустив відому пісню Cry Me A River, яку присвятив екскоханій. У ній він розповідає про дівчину, яка кинула його заради іншого. Брітні довго злилася на колишнього, мовляв, він очорнив її ім'я, але за 20 років співак знайшов у собі сили і публічно попросив вибачення. Ба більше, він підтримав Спірс під час судового процесу щодо звільнення від опіки.

Пізніше Брітні двічі ставала матір'ю, народивши в шлюбі з Кевіном Федерлайном синів Шона Престона і Джейдена Джеймса, яким зараз 18 і 17 років відповідно. Після розлучення сини залишилися з батьком, а Спірс платила на них аліменти. Нещодавно вони разом із новою сім'єю Кевіна переїхали на Гаваї.

Що стосується Джастіна, то 19 жовтня 2012 року він одружився з акторкою Джесікою Біл. У квітні 2015 року в пари народився син Сайлас Рендалл, а влітку 2020-го на світ з'явилася їхня друга дитина, Фінеас. Раніше Фокус писав, що в мемуарах Спірс пролила світло на історію з голінням голови в 2007 році. За словами артистки, вона зробила це, щоб "дати відсіч тим, хто її обговорював".