Емма Вотсон зачаровує Оксфорд: зірка "Гаррі Поттера" прийшла на церемонію вступу (відео)

Актриса була помічена серед студентів на урочистому заході в Шелдоніанському театрі в Оксфорді.

Емма Вотсон не змогла пропустити церемонію вступу до Оксфордського університету після того, як вона вступила на ступінь магістра творчого письма. 33-річна актриса "Гаррі Поттера" відвідала в суботу міський театр Шелдоніан на зборах, присвячених офіційному вступу студентів до університету. Про це пише Daily Mail.

Однокурсники були раді побачити Вотсон на заході. Вона нічим не виділялася серед інших студентів: була одягнена, як і інші студентки, в чорну сукню, білу блузку і пов'язала чорну стрічку.

Емма Вотсон в Оксфорді

Один студент пожартував: "Я вперше побачив її у формі після фільмів про Гаррі Поттера".

Повідомляється, що багато студентів фотографували або ділилися фотографіями акторки, яка зіграла у фільмах Герміону Грейнджер, незважаючи на те, що фотографувати на церемонії було офіційно заборонено.

Для багатьох стала сюрпризом особиста присутність 33-річної акторки з огляду на те, що раніше передбачалося, що для здобуття ступеня вона здебільшого навчатиметься онлайн.

Плани Вотсон вивчати творче письмо було розкрито у квітневому інтерв'ю Financial Times, в якому повідомлялося, що вона почала писати вірші під час ізоляції, а також есе про кохання, дружбу і стосунки.

Детальнішу інформацію розкрило минулого місяця видання The Sun, яке повідомило, що її навчання відбуватиметься неповний робочий день і здебільшого онлайн.

Вона збирається відвідати кілька лекцій на місці, і, як повідомляється, в університеті попередили, що її супроводжуватиме невелика команда безпеки.

Виступаючи минулого місяця, джерело повідомило: "Курс творчого письма призначений для літніх людей і може проходити неповний робочий день, що ідеально підходить для графіка Емми. Їй потрібно перебувати в університеті лише чотири або п'ять днів на рік, тому що іншу частину курсу вона може пройти онлайн, не виходячи з дому. Оскільки вона відома акторка, за нею наглядатиме охорона, коли б вона не пішла на заняття. За останній час сталося кілька інцидентів, і вона вживає всіх запобіжних заходів, необхідних для забезпечення своєї безпеки".

Емма Вотсон у фільмах про Гаррі Поттера Фото: Скриншот

У 2011/12 навчальному році Вотсон також провела рік, відвідуючи Вустерський коледж в Оксфорді, щоб отримати ступінь бакалавра.

Це було під час її навчання з англійської літератури в Університеті Брауна в Род-Айленді, який вона закінчила 2014 року.

На вебсайті Оксфордського університету зазначено, що магістерський курс творчого письма розрахований на два роки і коштує 9 025 фунтів стерлінгів на рік для студентів з Великої Британії та 14 155 фунтів стерлінгів на рік для студентів з-за кордону.

Більшу частину свого дитинства Вотсон провела в Оксфордширі, живучи там зі своєю матір'ю Жаклін з п'ятирічного віку і відвідуючи міські школи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Емма почала зустрічатися з новим багатий бойфрендом.