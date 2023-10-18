18 жовтня 2023 року: апостола Луки — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна переїдати та купувати одяг.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять євангеліста й апостола Луки. Він був одним із 70 учнів Христа. Спаситель благословив їх поширювати християнство по всьому світу. Євангеліст Лука якомога точніше описував життя Христа за хронологією, а потім писав про апостолів, які жили після Воскресіння Ісуса.
Що не можна робити 18 жовтня:
- переїдати;
- позичати щось із їжі;
- купувати одяг.
Народні повір'я та прикмети:
- сніг ще не випав — зима буде пізньою;
- "роги" місяця спрямовані на північ — скоро буде сніг;
- хмари пливуть із півночі на південь — буде сонячно, навпаки — чекайте негоду.
День ангела святкують:
Андрій, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Леонтій, Микола, Семен, Сергій, Юліан.
Народилися в цей день:
1960 рік — Жан-Клод Ван Дамм, американський актор, майстер бойових мистецтв, сценарист, кінорежисер;
1982 рік — Світлана Лобода, українська співачка.
А також у цей день:
1667 рік — голландці в Америці заснували Брюкелен (нині — Бруклін);
1896 рік — у "Нью-Йорк Джорнел" з'явилися перші комікси;
1922 рік — засновано британську радіомовну корпорацію "BBC".