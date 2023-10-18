Віталій Козловський покинув Нацгвардію: куди перейшов співак (фото)

Мобілізований влітку 2023 музикант розповів про новий етап у житті.

38-річний український співак Віталій Козловський зізнався, що більше не служить у Нацгвардії. Про це мобілізований артист розповів у своєму Instagram.

"Більше не в Нацгвардії. Черговий етап розпочато", — зазначив уродженець Львова.

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Віталій Козловський Фото: Скриншот

Український артист додав, що подробиці розкриє згодом. Втім, "Українська правда" дізналася, що мобілізований музикант ще на початку вересня 2023 року перейшов до лав Збройних Сил України.

Віталій Козловський

Уродженця Львова мобілізували влітку 2023 року. Спочатку він проходив навчання в Київській області, а згодом вступив до лав Нацгвардії України. Музикант час від часу ділиться кадрами військової рутини.

А нещодавно розгорівся скандал із зарплатою співака, частину якої забирає його експродюсер Ігор Кондратюк. Виявилось, що після виконання Козловським його пісень, права на які належали Кондратюку, у співака виникли борги перед ним, внаслідок чого тривають суди понад 10 років.

Нагадаємо, Ольга Сумська розкритикувала Ігоря Кондратюка, який забирає частину військової зарплати Козловського.

Також Фокус писав про будні Віталія Козловського з побратимами на передовій.