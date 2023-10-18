Джулія Фокс вийшла у світ у химерній сукні-вішалці

Колишня дівчина Каньє Веста знову приміряла максимально дивне й екстравагантне вбрання.

Джулія Фокс влаштувала шоу зі свого чергового виходу у світ. Вона прогулялася готелем Ham Yard у лондонському районі Сохо в химерному вбранні від Figura Services. Про це пише Daily Mail.

Джулія Фокс влаштувала справжню інтермедійну виставу в химерному ансамблі, створеному дуетом Figura Services Селестою і Валеріо, під час прогулянки готелем Ham Yard у лондонському районі Сохо у вівторок ввечері.

Модель у пластиковому корпусі, натхненна хімчисткою, з колекції Damage Done AW/23 компанії Figura Services була покликана "підкреслити тему неправильності".

Джулія Фокс Фото: Getty Images

За образ Джулії відповідала її стиліст Бріана Андалор. Тож колишня дівчина Каньє Веста поєднала ефектне творіння від кутюр з білими боксерськими шортами, відповідною сумкою і черевиками на високих підборах.

Джулія уклала волосся класичними локонами в дуже "Старого Голлівуду" і нафарбувала губи темною помадою.

Вдень у середу Фокс планує бути присутнім на роздачі автографів для своїх нещодавно опублікованих 336-сторінкових "шедевральних" мемуарів "У каналізацію" в лондонському офісі Waterstones на Гауер-стріт.

Шоу Дрю Беррімор щойно випустило короткий огляд епізоду, що вийшов у середу, в якому провокаторка Джулія, яка народилася в Італії і виросла на Мангеттені, назвала свого колишнього Каньє "Є" Веста нужденним.

"Я могла займатися цим тільки так довго, тому що в кінцевому підсумку, я думаю, що йому потрібна була людина, яка працює для нього повний робочий день, а я просто не могла працювати на повну ставку", — пояснила Джулія.

"У мене є дитина. А Каньє занадто часто хотів розмовляти телефоном, наприклад, коли я міняла підгузки, тож я купила пару AirPods, щоб тримати їх удома, поки я займалася дитиною. Це було просто... це було настільки пригнічуюче і настільки нестійко", — зізналася Джулія.

Джулія Фокс і Каньє Вест Фото: Instagram daniellelevitt

Шеститижневий платонічний роман Фокс з опальним 46-річним репером-дизайнером безцеремонно завершився в День святого Валентина 2022 року, і в підсумку він знайшов нову пасію, або дружину, Бьянку Цензорі.

"Зрештою, я не можу ставити когось на перше місце. Мій син має бути першим. Його просто стало занадто багато. Я не підписувалася на народження двох дітей. Я не могла цього зробити. Це було схоже на те, ніби в мене з'явилося два немовлята", — зазначила колишня домінатрікс.

Джулія Фокс на шоу Дрю Беррімор

Джулія, яка раніше заявила, що "зреклася чоловіків" і ніколи більше не народжуватиме, є матір'ю дворічного сина Валентино, якого народила під час свого трирічного шлюбу з бруклінським приватним пілотом Пітером Артем'євим. Пара розлучилася три роки тому.

Фокс була здивована, що її стосунки з Йе "загадково просочилися в мережу", тому що більшість знаменитостей, з якими вона зустрічалася, хочуть тримати все в секреті.

Каньє, за її словами, був у захваті, коли про неї почали писати таблоїди.

"У цьому його особливість, коли в нього є бачення для когось, він стає дуже одержимий цим баченням, і воно стає майже його маленьким проєктом, у якомусь сенсі його маленьким шедевром", — розповіла Фокс.

Нагадаємо, раніше Джулія Фокс приміряла сміливий образ із ланцюжків, хрестів і намиста для обкладинки журналу.