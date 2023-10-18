"Гвинтівку мені не дадуть": як Андрій Макаревич воюватиме за Ізраїль (відео)

Андрій Макаревич прокоментував свою відсутність в Ізраїлі під час війни.

Музикант Андрій Макаревич, який виїхав із Росії до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення в Україну, заявив, що готовий битися за перемогу єврейської держави. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Музикант із жалем зазначив, що на фронт його не пустять і пообіцяв знайти спосіб, як узяти участь у захисті країни.

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть, я з'ясовував, хоча я дуже непогано стріляю. Але я постараюся бути чимось корисним", — сказав Макаревич.

У суботу, 7 жовтня, коли в Ізраїлі почалася війна, Макаревич разом зі своєю легендарною групою "Машина времени" був у Європі на гастролях і не міг перервати тур. Інформацією про це одразу скористалися російські пропагандисти, звинувативши музиканта в черговій втечі з воюючої держави.

"Г*внюки з жовтої російської преси вже встигли написати, що Макаревич знову втік від війни, цього разу ізраїльської, і прохолоджується в Європі. Війна застала мене посередині наших гастролей європейських гастролей з "Машиной времени". І переривати їх, скасовувати їх закінчення я просто не міг", — поділився музикант.

Музикант повідомив, що тур уже завершився, і тепер він летить додому — в Ізраїль.

"Коли я повернуся додому, почуття незручності, що всі там, а я десь, у мене мине остаточно", — додав Макаревич.

Музикант побажав усім, хто воює зі зброєю в руках за Ізраїль, якнайшвидшого закінчення війни і повернення до своїх родин цілими і неушкодженими

Андрій Макаревич прокоментував свою відсутність в Ізраїлі під час війни

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