Памела Андерсон з'явилася на публіці в дуже дивному взутті (фото)

Образ Памели вийшов дуже сміливим, але водночас цілісним і завершеним.

Американська актриса і модель Памела Андерсон продовжує захоплювати публіку своїми модними виходами. Знаменитість принципово відмовилася від макіяжу, і тепер підкорює всіх природною красою, проте у виборі вбрання вона, як і раніше, дуже вимоглива. А завдяки своєму стилісту Лейлі Бані, Пем завжди має карколомний вигляд. Не став винятком і її останній вихід на публіку.

Стиліст знаменитості опублікувала в сторіс свого Instagram кілька фото, на яких зображена Андерсон.

Памела Анлерсон в образі від Robert Wun

На ній — чорний подовжений жакет з оригінальними розрізними рукавами від Robert Wun з колекції весна-літо 2023 року і градієнтні колготки, де чорний колір плавно переходить у червоний. Завершують образ не менш дивні червоні туфлі зі зламаними підборами. Стійкості їм надають металеві планки в районі ступні і прозорі елементи, на яких і кріпляться "зламані" підбори.

Ансамбль завершили темні сонцезахисні окуляри.

Волосся Памела залишила розпущеним, а на губах і обличчі відсутні сліди будь-якого макіяжу.

На якому заході була присутня Андерсон, не уточнюється, але образ у неї вийшов на славу. У коментарях у соцмережах користувачі називають її справжньою модною іконою і особливо захоплюються туфлями знаменитості, намагаючись розгадати секрет їхньої стійкості.

Туфлі Памели викликали у користувачів соцмережі захват і здивування

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон стала обличчям нової реклами штучних діамантів Pandora.