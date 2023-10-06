"Це справжня свобода": Памела Андерсон вирушила на показ мод без макіяжу

Актриса Джеймі Лі Кертіс похвалив Памелу, зазначивши, що вона започаткувала революцію природної краси.

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На показ колекції модельєрки Вів'єн Вествуд у рамках паризького Тижня моди весна-літо 2024 року акторка і фотомодель Памела Андерсон вирушила без макіяжу. Вона заявила виданню Vogue, що їй комфортно ні з ким не конкурувати.

"Це справжня свобода ні з ким не конкурувати", — заявила Пем. І додала: "Я не намагаюся бути найкрасивішою дівчиною в кімнаті".

56-річна Памела Андерсон запросила Vogue France приєднатися до неї під час підготовки до показу Вів'єн Вествуд.

"На самоті її готельного номера ми були здивовані, виявивши актрису одну, без стиліста і гламурної команди. Ікона для багатьох поколінь, сяюча Памела Андерсон розповідає, як їй вдалося звільнитися від поглядів інших. Вона також розповідає про те, як вона переосмислює красу, про вплив свого документального фільму Netflix і про більш усвідомлену моду", — поділилися враженням кореспонденти модного журналу.

Американська акторка Джеймі Лі Кертіс похвалив Памелу Андерсон, зазначивши, що вона поклала початок "революції природної краси". "Я настільки вражений і вражений цим актом мужності та бунту", — написала Джеймі Лі.

Кертіс поділилася в Instagram двома фотографіями зірки "Рятувальників Малібу", підписавши їх: "Свобода прекрасна!".

Це не перший вихід Памели Андерсон у світ без макіяжу. Раніше вона без Make Up з'явилася на публіці на Тижні моди в Нью-Йорку.