Природна краса: Памела Андерсон у костюмі унісекс і без макіяжу з'явилася на публіці

Акторка вирішила не ховати вікові зміни під кулею косметики та пропагує прийняття себе.

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56-річна американська акторка і модель Памела Андерсон — з тих жінок, які можуть дозволити собі сміливі модні експерименти і чесність на публіці. Білява знаменитість відвідала показ The Row на Тижні моди в Парижі, з'явившись практично без макіяжу і продемонструвавши андрогінний тренд у моді, повідомляє Daily Mail.

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Памела Андерсон змінила підбори на гумові чоботи і показала результати своєї праці

Памела одягла чорний брючний костюм-трійку в розмірі оверсайз. Під жилеткою виднілася біла сорочка, застебнута на всі ґудзики.

Вона завершила образ гостроносими чорними туфлями на підборах і чорною шкіряною сумкою, а також взяла з собою фотокамеру.

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Памела Андерсон просуває андрогінний стиль у маси Фото: Getty

Що стосується візажу, то, як уже йшлося вище, її обличчя було практично чистим, крім легкого блиску на губах. Волосся зірка залишила розпущеним, зачесавши його на проділ.

Чорно-білий ансамбль Андерсон розбавив тільки яскраво-червоний манікюр.

Зірка перебувала у чудовому настрої, позувала фотографам і багато посміхалася.

Раніше вона зізнавалася, що фарбує собі волосся самостійно, а її природна краса "все ще вимагає двох годин перед дзеркалом", проте відмовлятися від цього Пем не збирається. Два тижні тому вона також була без макіяжу на показі Proenza Schouler на Тижні моди в Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон стала обличчям нової реклами штучних діамантів Pandora.