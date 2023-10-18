Міша Кацурін показав зворушливий кадр з Надею Дорофєєвою (фото)

Чоловік артистки провів її на роботу, поцілувавши на прощанння.

Український ресторатор та блогер Михайло Кацурін показав прощання зі співачкою Надею Дорофєєвою перед її туром. Знімок чоловік артистки опублікував в Instagram.

"Коли "цілую, я на роботу" означає "я поїхала в тур, побачимось через 2 місяця"", — прокоментував Кацурін.

На фото зіркове подружжя ніжно цілує одне одного. А співачка постала в червоній сукні з довгими рукавами та білими квітами.

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Міша Кацурін та Надя Дорофєєва

"В тур на два місяці, але ти не можеш без неї, тому прийшов підтримати її на концерті", "Аааа боже які милі", "Ну буває. Ото таке воно сімейне життя зі співачкою", — коментують фото підписники Кацуріна.

А Надя Дорофєєва залишила в коментарях кілька смайликів, що сміються, та червоне сердечко.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва офіційно одружилися влітку 2023. За рік до цього вони підтвердили свої стосунки, які почали після розриву співачки з Володимиром Дантесом. Тим часом Кацурін розлучився з Дашею Кацуріною, від якої виховує двох дітей.

Наразі Дантес та Кацуріна також почали спільну романтичну історію.

Нагадаємо, як Міша Кацурін освідчувався Наді Дорофєєвій.

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