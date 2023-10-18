Не тільки аборт: Брітні Спірс розповіла, як із нею вчинив Джастін Тімберлейк

Колишній бойфренд із тривогою очікує виходу мемуарів артистки.

Що ближче 24 жовтня, дата виходу книги Брітні Спірс "Жінка в мені", то більше подробиць просочується в пресу з того, про що розповіла артистка. Як пише Daily Mail, у своїх спогадах співачка згадала не тільки те, що зробила аборт від Джастіна Тімберлейка, з яким зустрічалася з 1999 по 2002 рік, а й розповіла про його зраду.

При цьому авторка не назвала імені спокусниці, написавши, що вона — "ще одна знаменитість", і зараз у неї є сім'я, яку зірка не хоче руйнувати й ганьбити.

Під час роману Брітні і Джастін вважалися однією з найкрасивіших і найуспішніших пар. Наприкінці 2000 року, коли Брітні було 19, вона завагітніла.

"Це було сюрпризом, але для мене це не трагедія. Я так любила Джастіна. Я завжди очікувала, що одного разу в нас буде сім'я. Просто це станеться набагато раніше, ніж я очікувала. Він сказав, що ми не готові до народження дитини, що ми занадто молоді. Я впевнена, що люди зненавидять мене за це, але я погодилася не народжувати дитину. Я не знаю, чи було це правильним рішенням. Якби це було надано мені одній, я б ніколи цього не зробила. І все ж Джастін був настільки впевнений, що не хоче бути батьком", — відверто каже Спірс.

Брітні та Джастін зустрічалися три роки Фото: Getty Images

За її словами, аборт був однією з найболючіших подій, які вона коли-небудь переживала у своєму житті. До того ж це суперечило тому, як її виховували батьки, які не заохотили б такий крок.

Зараз Спірс — матір 18-річного Шона Престона і 17-річного Джейдена, які живуть зі своїм батьком, Кевіном Федерлайном, на Гаваях.

Із Тімберлейком Спірс розійшлася після того, як зрадила його. Тоді артист написав пісню Cry Me a River, де заспівав про невірну дівчину, а в кліпі зняв модель, разюче схожу на Спірс. Після цього його кар'єра пішла стрімко вгору, а її всі критикували за розрив із Джастіном.

Пізніше він вибачився перед нею і навіть підтримав Брітні під час суду у справі про опіку.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс зізналася, навіщо поголила голову налисо в 2007 році.