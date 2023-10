54-річна Дженніфер Лопес знялася в рекламі спідньої білизни (фото)

Дженніфер безпосередньо брала участь у створенні колекції білизни.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес у свої 54 роки має настільки ефектний вигляд, що нарозхват серед брендів, які займаються створенням спідньої білизни. Вона вже не раз з'являлася в рекламі розкішних комплектів італійського бренду Intimissimi, демонструючи вироби з найкращих матеріалів. Зовсім нещодавно Джей Ло знову приміряла новинки лейбла, а світлини з нею з 'явилися не тільки на сторінці марки в соцмережі, а й в акаунті самої знаменитості.

На знімках Лопес буквально сяє в комплекті спідньої білизни з мережива й атласу тілесного кольору, оздоблені стразами, з відповідним поясом для підв'язок без панчіх. Зверху на ній — довгий халат того ж кольору.

На інших фото вона позує в напівпрозорому тілесному боді, лежачи на дивані.

Її волосся зібране в недбалу зачіску, надаючи образу сексуальної навіженості.

За словами співачки, ця колекція — результат її співпраці з Intimissimi і називається вона This is me...Now.

"Від Верони до Голлівуду, створена з любов'ю", — підписала знімки Лопес.

"Колекція знаменує собою важливу другу главу творчого партнерства італійського бренду і американської ікони, які об'єднали зусилля, щоб поєднати прихильність Intimissimi до виняткової якості з відмінним стилем Дженніфер Лопес. Колекція черпає натхнення з майбутнього альбому Дженніфер Лопес "This is me ... Now", в якому розповідається про її шлях особистісного розвитку, який глибоко трансформується. Назва колекції та асортименту продукції відображає суть її еволюції, саморефлексії та прийняття її істинного "я"", — повідомили в компанії.

