Найтитулованіша аристократка у світі влаштувала розкішне весілля в Андалусії

У принцеси Вікторії Гогенлое-Лангенбурзької 43 титули.

Принцеса Вікторія Гогенлое-Лангенбург, 20-та герцогиня Медінаселі, іспанська аристократка, в якої рекордна кількість титулів, вийшла заміж в Андалусії на розкішній церемонії, на яку завітали королі та королеви. Про це пише Daily Mail.

Хоч у 26-річної принцеси і 43 титули: п'ять герцогств, 16 титулів маркізи, 17 графських і 4 титули вікнтеси, вона не змогла влаштувати весілля в одному з фамільних замків і вдягнути фамільну тіару через запеклу суперечку зі своїм двоюрідним дідусем.

Весілля принцеси Вікторії Вікторії Гогенлое-Лангенбурзької

20-та герцогиня Медінаселі вийшла заміж за свого коханого Максима Корнеля Ірібаррена після того, як закохана пара оголосила про свої заручини в травні цього року.

Принцеса Вікторія влаштувала весілля в Херес-де-ла-Фронтера, місті в андалузькому регіоні Іспанії, і на церемонії були присутні члени королівських родин з усієї Європи.

Серед учасників святкування в суботу була принцеса Нідерландів Амалія зі своїми батьками королем Віллемом-Олександром і королевою Максимою, які наступного дня вилетіли до Данії, щоб бути присутніми на вечірці з нагоди 18-річчя принца Крістіана.

Після релігійної церемонії в Іглесіа-де-Сан-Мігель гості вирушили на весільний прийом у будинок друга сім'ї 26-річної нареченої.

Весілля принцеси Вікторії Вікторії Гогенлое-Лангенбурзької

День її весільного щастя настав після скандалу, який сколихнув іспанське вище суспільство 2020 року, коли двоюрідний дідусь принцеси Вікторії вигнав її та її близьких членів сім'ї з Фонду Casa Ducal de Medinaceli, у такий спосіб позбавивши її права доступу до майна сім'ї та коштовностей.

Принцеса Вікторія, найтитулованіша аристократка у світі, успадкувала титул 20-ї герцогині Медінаселі 2016 року після смерті свого батька.

Прийнявши титул, вона отримала доступ до сімейних резиденцій по всій Іспанії, включно із замками і палацами, а також сільськогосподарськими угіддями.

Однак її двоюрідний дідусь, герцог Сегорбе, зробив сенсаційний крок і ухвалив рішення виключити принцесу Вікторію, а також її тіток і дядьків з фонду, який надав їм доступ до власності.

Герцог Сегорбе — єдиний син Вікторії Євгенії, 18-ї герцогині Медінаселі, яка померла 2013 року. У своєму заповіті Вікторія Євгенія вказала, що її чотирьом дітям та їхнім нащадкам мають бути надані посади піклувальників у Фонді Casa Ducal de Medinaceli, а це означає, що спроби герцога вигнати їх були проти її волі.

Оскільки сімейна сварка затягнулася, принцеса Вікторія та її родичі подали до суду на герцога і виграли справу 2021 року. Однак герцог подав апеляцію на це рішення, і судова тяганина все ще триває 2023 року, а це означає, що сімейні резиденції, як і раніше, недоступні Вікторії та її кузенам.

Але день весілля це не затьмарило. Вікторія з чоловіком покинули церкву Іглесія-де-Сан-Мігель у місті Херес-де-ла-Фронтера в кареті, запряженій кіньми.

Весілля принцеси Вікторії Вікторії Гогенлое-Лангенбурзької

А для церемонії вона вибрала мереживну вишиту сукню з довгим шлейфом і обійшлася без вуалі.

Незважаючи на приголомшливий весільний образ, у весільному вбранні принцеси Вікторії не було тіари Medinaceli Ducal Coronet, що належала її сім'ї, і яку одягали всі попередні наречені в її родині.

Тіара Medinaceli Ducal Coronet

Нагадаємо, раніше в Португалії відбулося перше королівське весілля за 25 років. 26-річна португальська інфанта Марія Франциска де Браганса, герцогиня Коїмбрська, вийшла заміж у палаці Мафра. Обранцем інфанти став адвокат Дуарте де Соуза Араужо Мартінша.