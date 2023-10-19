Міша Крупін заявив про можливе закінчення карʼєри після виступу в нетверезому стані (відео)

Музикант дав напередодні благодійний концерт в Одесі, під час якого зʼявився на публіці в стані алкогольного спʼяніння.

42-річний український співак Міша Крупін заявив про ймовірне припинення музичної карʼєри після виступу в Одесі в нетверезому стані 18 жовтня 2023 року. Відео-пояснення соліст гурту "Корупція" виклав у своєму Instagram.

Напередодні уродженець Харкова дав благодійний акустичний концерт у ресторані "Reef", метою якого був збір на авто для ЗСУ. Втім, до публіки він вийшов у нетверезому стані, що сам підтвердив на ранок наступного дня.

"Я просто хотів вибачитися перед одеситами… Я вийшов у такому стані, у якому не можна виходити професійному музиканту. Мені дуже-дуже сильно соромно. Ще раз я вибачаюсь. І скоріш за все, що я на деякий час свою карʼєру музичну буду припиняти", — зазначив фронтмен гурту "Корупція".

Крупін додав, що більше в такому стані на сцені фанати не побачать його.

Міша Крупін

Після публікації відео з поясненням ситуації в Одесі прихильники Міші Крупіна підтримали його.

Фото: Скриншот

"Все буде добре!", "Ми тебе любимо", "Зі всіма буває, все нормально..!!!! Ти потрібен народу, ніяких пауз..!!!!", "Ми всі живі люди. Вам як порядній людині не зручно, але не треба хвилюватись. Те що зараз коїться в Україні і у світі кожну людину так чи інакше вибиває з рівноваги. І це зрозуміло. Чекаємо на нові концерти. Ви нам потрібні", — пишуть у коментарях фанати харківського музиканта.

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