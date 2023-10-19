Американська відповідь "Короні": Netflix збирається знімати серіал про сім'ю Кеннеді
У листопаді цього року виповниться 60 років від дня вбивства Джона Ф. Кеннеді, можливо, найгламурнішого і найпопулярнішого президента Америки.
Після приголомшливої популярності серіалу "Корона", який розповів неабияк прикрашену історію британської королівської сім'ї, Netflix, за чутками, працює над випуском телесеріалу про американську "королівську сім'ю" — сім'ю Кеннеді. Про це пише Tatler.
Якщо подумати, якою могла б бути відповідь Америки королівській родині, то Кеннеді, найімовірніше, будуть найкращою відповіддю — і Netflix явно йде до цього.
З чуток, стримінговий гігант розробляє серіал, заснований на житті найгламурнішого президента Америки. Це президент Джон Ф. Кеннеді. За повідомленнями, стримінговий сервіс розглядає серіал як американську відповідь на "Корону". Звичайно, у міру того, як королівська драма наближається до фіналу, продюсери мають думати про пошук наступника рекордного шоу. У листопаді цього року також виповниться 60 років від дня вбивства Джона Кеннеді.
Серіал буде заснований на двох томах біографії "Джон Кеннеді: Досягнення повноліття в американському столітті, 1917-1956", відомій книзі шведсько-американського історика Фредріка Логевалла. Сценаристом і виконавчим продюсером виступить лауреат премії "Оскар" Ерік Рот, сценарист таких хітів, як "Форрест Гамп", "Народження зірки" і "Вбивці квіткового місяця".
Обраний 1960 року і вступив на посаду 1961 року, Кеннеді був добре відомий своєю привабливістю, харизмою і талантом оратора. Президент і його дружина, перша леді Джекі Кеннеді, уособлювали американський гламур і оптимізм початку 1960-х років. Він, як відомо, спілкувався з голлівудськими селебріті, як-от Френк Сінатра, і мав безліч ймовірних коханок, зокрема Мерилін Монро. Його президентство курирувало деякі з найбільш значущих подій 20-го століття, включно з початком війни у В'єтнамі, кубинською ракетною кризою і рухом за громадянські права. Його вбивство 1963 року залишається одним із найбільш шокуючих історичних моментів минулого століття.
Його сім'я — це ціла династія політиків. Тим паче кар'єрою в політиці також займалися його молодші брати: Боббі і Тед, які обидва балотувалися на пост президента. Боббі був фаворитом на пост президента, але був трагічно вбитий під час передвиборчої кампанії 1968 року. Тедді служив у сенаті впродовж десятиліть, проте його політичній кар'єрі завадила автомобільна аварія, в якій загинув його пасажир.
А його син, Джон Фіцджеральд Кеннеді-молодший, якому приписували роман з Мадонною, і який теж хотів балотуватися в президенти, розбився на приватному літаку разом із дружиною та її сестрою 1999 року.
Племінник Джона Кеннеді Роберт Ф. Кеннеді-молодший нині — хочете вірте, хочете ні — балотується в Овальний кабінет як незалежний кандидат на виборах 2024 року. Матеріалу більш ніж достатньо для створення шоу на кілька сезонів.
Хоча жодних рішень щодо кастингу поки не оголошено, американського президента кілька разів зображували на телебаченні та в кіно. Сюди входив епізод "Корони" , де була зображена зустріч Кеннеді, яких грають Майкл С. Холл і Джоді Бальфур, з королевою. Життя його дружини Джекі було драматизовано у фільмі 2016 року "Джекі", де зірка Наталі Портман отримала номінацію на "Оскар" за роль першої леді Америки.
Нагадаємо, 2020 року трагічно загинула Мейв — онука Роберта Ф. Кеннеді, молодшого брата вбитого 1963 року американського президента Джона Кеннеді. Вона потонула разом із сином.