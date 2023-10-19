Американська відповідь "Короні": Netflix збирається знімати серіал про сім'ю Кеннеді

У листопаді цього року виповниться 60 років від дня вбивства Джона Ф. Кеннеді, можливо, найгламурнішого і найпопулярнішого президента Америки.

Після приголомшливої популярності серіалу "Корона", який розповів неабияк прикрашену історію британської королівської сім'ї, Netflix, за чутками, працює над випуском телесеріалу про американську "королівську сім'ю" — сім'ю Кеннеді. Про це пише Tatler.

Якщо подумати, якою могла б бути відповідь Америки королівській родині, то Кеннеді, найімовірніше, будуть найкращою відповіддю — і Netflix явно йде до цього.

З чуток, стримінговий гігант розробляє серіал, заснований на житті найгламурнішого президента Америки. Це президент Джон Ф. Кеннеді. За повідомленнями, стримінговий сервіс розглядає серіал як американську відповідь на "Корону". Звичайно, у міру того, як королівська драма наближається до фіналу, продюсери мають думати про пошук наступника рекордного шоу. У листопаді цього року також виповниться 60 років від дня вбивства Джона Кеннеді.

Джон Кеннеді Фото: Getty Images

Серіал буде заснований на двох томах біографії "Джон Кеннеді: Досягнення повноліття в американському столітті, 1917-1956", відомій книзі шведсько-американського історика Фредріка Логевалла. Сценаристом і виконавчим продюсером виступить лауреат премії "Оскар" Ерік Рот, сценарист таких хітів, як "Форрест Гамп", "Народження зірки" і "Вбивці квіткового місяця".

Джон Кеннеді з дружиною Фото: Getty Images

Обраний 1960 року і вступив на посаду 1961 року, Кеннеді був добре відомий своєю привабливістю, харизмою і талантом оратора. Президент і його дружина, перша леді Джекі Кеннеді, уособлювали американський гламур і оптимізм початку 1960-х років. Він, як відомо, спілкувався з голлівудськими селебріті, як-от Френк Сінатра, і мав безліч ймовірних коханок, зокрема Мерилін Монро. Його президентство курирувало деякі з найбільш значущих подій 20-го століття, включно з початком війни у В'єтнамі, кубинською ракетною кризою і рухом за громадянські права. Його вбивство 1963 року залишається одним із найбільш шокуючих історичних моментів минулого століття.

Джон Кеннеді з дружиною на прийомі королеви Великої Британії Фото: Getty Images

Його сім'я — це ціла династія політиків. Тим паче кар'єрою в політиці також займалися його молодші брати: Боббі і Тед, які обидва балотувалися на пост президента. Боббі був фаворитом на пост президента, але був трагічно вбитий під час передвиборчої кампанії 1968 року. Тедді служив у сенаті впродовж десятиліть, проте його політичній кар'єрі завадила автомобільна аварія, в якій загинув його пасажир.

Роберт Кеннеді Фото: Вiкiпедiя

А його син, Джон Фіцджеральд Кеннеді-молодший, якому приписували роман з Мадонною, і який теж хотів балотуватися в президенти, розбився на приватному літаку разом із дружиною та її сестрою 1999 року.

Джон Ф. Кеннеді молодший із дружиною Фото: Getty Images

Племінник Джона Кеннеді Роберт Ф. Кеннеді-молодший нині — хочете вірте, хочете ні — балотується в Овальний кабінет як незалежний кандидат на виборах 2024 року. Матеріалу більш ніж достатньо для створення шоу на кілька сезонів.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший із дружиною Фото: Getty Images

Хоча жодних рішень щодо кастингу поки не оголошено, американського президента кілька разів зображували на телебаченні та в кіно. Сюди входив епізод "Корони" , де була зображена зустріч Кеннеді, яких грають Майкл С. Холл і Джоді Бальфур, з королевою. Життя його дружини Джекі було драматизовано у фільмі 2016 року "Джекі", де зірка Наталі Портман отримала номінацію на "Оскар" за роль першої леді Америки.

Нагадаємо, 2020 року трагічно загинула Мейв — онука Роберта Ф. Кеннеді, молодшого брата вбитого 1963 року американського президента Джона Кеннеді. Вона потонула разом із сином.