Шона Пенна помітили за поцілунками та обіймами з українською акторкою (фото)

Про романтичні стосунки пари стало відомо наприкінці весни 2023 року.

63-річний американський актор Шон Пенн і його дівчина Ольга Коротяєва, 43, були помічені за обіймами та поцілунками в аеропорту Ніцци, Франція. Про це пише Daily Mail.

Колишній чоловік Мадонни спочатку чекав на свою кохану-українку, щоб забрати її біля аеропорту після приземлення в європейській країні.

Їх помітили в міцних обіймах, перш ніж пара сіла в машину та поїхала.

Хоча невідомо, коли саме між двома знаменитостями вперше виникли романтичні стосунки, їх помітили, коли вони перекусили разом у Малібу наприкінці травня 2023. Згодом Ольга та Шон відвідали Саміт перших леді та джентльменів у Києві на початку осені.

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Шон Пенн та Ольга Коротяєва

До роману з Ольгою, яка народилася в Черкасах, Шон Пенн рік був одружений з акторкою Лейлою Джордж. Вони зустрічалися чотири роки, перш ніж узаконити стосунки.

У вересні 2021 року пара розлучилася, і Лейла подала на розлучення через непереборні розбіжності.

Шон Пенн та Ольга Коротяєва Фото: Офіс президента

Нагадаємо, Шон Пенн розповів про український фільм, який його вразив.

Також Фокус писав про появу Шона Пенна на публіці з колишньою дружиною.