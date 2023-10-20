Таємниця імені принца Вільяма: на честь кого назвали первістка короля Чарльза

Принца Вільяма назвали на честь маловідомого члена королівської сім'ї, який загинув в авіакатастрофі 51 рік тому.

Коли він нарешті буде коронований королем Вільгельмом V, як припускає більшість людей, нинішній принц Уельський отримає титул на честь чотирьох британських королів, які раніше носили це ім'я. Але це не так — принца назвали на честь маловідомого британського принца, який загинув в авіакатастрофі 51 рік тому. Про це пише Daily Mail.

Принц Вільям Глостерський був старшим двоюрідним братом принца Чарльза, другом і зразком для наслідування майбутнього короля. Він помер у віці 30 років, так і не встигнувши одружитися та залишити спадкоємців.

Чарльз глибоко ним захоплювався, і коли десять років потому, 1982 року, в нього народився перший син, він без вагань назвав його на честь людини, яка була на сім років старшою за нього та була для нього прикладом упродовж усього життя.

За щасливим збігом більша частина життя нинішнього Вільяма повторює життя його тезки. Гравець у поло, пілот, красива світська людина, яка здобула освіту в Ітоні, — опис підходить обом чоловікам.

Але старший Вільям був онуком короля Георга V і двоюрідним братом королеви Єлизавети II, і його кохання до розлученої угорської єврейки Зузуї Старклофф, яка була на сім років старша за нього, створило величезну кризу в королівській родині.

При народженні Вільям був четвертим у черзі на престол, і королівська сім'я, травмована зреченням короля Едуарда VIII через його кохання до Волліс Сімпсон, побачила, як історія повторюється протягом одного покоління, і фактично зруйнувала його стосунки.

Беручи участь у повітряних перегонах у серпні 1972 року, принц розбився на своєму Piper Cherokee і загинув на місці.

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