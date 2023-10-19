Принцеси Беатріс і Євгенія сходили на вечерю з колишньою дівчиною принца Гаррі

З телеведучою Наталі Пінкхем Гаррі зустрічався багато років, а закохався в неї, коли йому було 15 років.

Принцеса Євгенія та її сестра принцеса Беатріс разом сходили на вечерю до аргентинського ресторану Casa Cruz у Ноттінг-Гіллі. Про це пише Daily Mail.

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Наталі Пінкхем, ведуча Sky Sports, дружить з молодими членами королівської сім'ї. І їй навіть довелося спростовувати чутки про роман із Гаррі, який, як повідомляється, зустрічався з нею, коли вже познайомився з Меган Маркл.

Наталі також близька із Зарою Тіндалл, і її регулярно фотографують на прогулянках із дочкою принцеси Анни.

Наталі Пінкхем і Зара Тіндалл

Євгенія мала елегантний і затишний вигляд. Для вечері вона обрала вовняне пальто Weekend Max Mara поверх повністю чорного ансамблю і завершила образ сумкою-ведром Strathberry Lana Osette.

У цьому пальто вартістю 700 фунтів стерлінгів Євгенія вперше дебютувала на концерті Together At Christmas минулого року.

Принцеси Беатріс і Євгенія

Тим часом 35-річна Беатріс одягла куртку в стилі мілітарі від ME+EM за 300 доларів, яку вона вперше одягла на Міжнародний день дівчаток у 2022 році.

Обидві принцеси — завсідники затишного ресторану в Західному Лондоні і неодноразово там вечеряли.

Серед інших відомих відвідувачів — Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс і Вікторія Бекхем, а також принц Гаррі.

Подруга королівських братів і сестер Наталі Пінкхем вибрала піджак у клітинку і шкіряні штани, доповнені ботильйонами на підборах.

Повідомляють, що принц Гаррі зустрів спортивну ведучу Наталі Пінкхем на чемпіонаті світу з регбі в Уельсі 1999 року, коли йому було 15, а їй трохи більше 20.

Наталі Пінкхем

Коли Гаррі було 17, таблоїди повідомили, що принц зав'язав "дуже близьку дружбу" з Наталі, якій тоді виповнилося 24 роки.

Джерела повідомили, що він був захоплений міс Пінкхем і регулярно надсилав їй кокетливі електронні листи і текстові повідомлення.

Однак вона заперечує, що вони були більше, ніж просто друзями, заявивши: "Ми близькі друзі і знаємо один одного вже кілька років. Ми регулярно розмовляємо телефоном, але це все".

Утім, у таблоїдах часто з'являлися їхні фото з вечірок, і принц Гаррі обіймався і цілувався з Наталі.

Стосунки принца Гаррі і Наталі не просунулися далі, і вона вийшла заміж за керівника Endemol Овейна Вальбіоффа, і тепер у пари двоє дітей.

Коли він вирішив одружитися з Меган Маркл, джерело повідомляло, що Наталі вважала колишню акторку "гарним вибором" і вважала, що вона досить розумна для того, щоб приборкати "дику сторону Гаррі".

Нагадаємо, після переїзду до США принц Гаррі знайшов собі нових друзів. І один із них — модель і гравець у поло Начо Фігерас.