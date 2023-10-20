Гвінет Пелтроу обіцяє, що "зникне"

Гвінет Пелтроу детально розповіла про свої плани на майбутнє.

Гвінет Пелтроу заявила, що врешті-решт попрощається з публічним життям і розкрила свої таємні плани на тиху пенсію. Про це пише видання Metro.

51-річна голлівудська актриса прославилася на початку 90-х років минулого століття, коли їй було трохи більше двадцяти. Фільмом, що приніс їй славу, став трилер Девіда Фінчера "Сім".

Незважаючи на те, що вона очолює успішну оздоровчу компанію Goop, знаменитість заявила, що в останні роки свого життя їй би хотілося жити далеко від уваги громадськості.

Зірка, яка також виконала роль Пеппер Поттс у серії фільмів кінематографічного всесвіту Marvel, пояснила, чим вона планує займатися в найближчі кілька років, і заявила, що "буквально зникне".

Гвінет заявила, що давно виношувала ідею продати Goop і має намір закрити бізнес через кілька років.

"Я буквально зникну з суспільного життя. Більше мене ніхто ніколи не побачить", — заявила актриса в недавньому інтерв'ю.

Зірка, мабуть, припустила, що вона могла б вести відокремлене особисте життя зі своїм нинішнім чоловіком Бредом Фелчаком. Пара зустрілася на зйомках телесеріалу "Хор" і одружилася кілька років по тому, 2018 року. За два роки до цього, Гвінет Пелтроу розлучилася з першим чоловіком, проживши в шлюбі з ним 13 років.

Також в інтерв'ю Гвінет розповіла про виховання своїх дітей, 19-річної доньки Еппл і 17-річного сина Мозеса, яких вона народила в першому шлюбі з фронтменом Coldplay, 46-річним Крісом Мартіном.

Гвінет розповіла про те, як її дочка встала на ноги.

"Тепер навколо дітей відомих людей існує ціла культура непокори й осуду. Насправді вона всього лише учениця, і вона була дуже... Вона просто хоче бути дитиною, ходити до школи і вчитися. Але немає нічого поганого в тому, щоб робити або хотіти робити те, що роблять ваші батьки. Ніхто не сміється над дитиною, яка каже, що хоче бути лікарем, як тато й дідусь", — поділилася актриса.

Вона сказала, що правда полягає в тому, що якщо ви виросли в будинку, де багато художників і людей, які займаються мистецтвом і музикою, це те, що ви знаєте.

"Точно так само, як якщо ви виросли в будинку юристів, вам знайомі дискусії за столом про нюанси конкретного закону, який застосовують батьки", — пояснила Гвінет.

Зірка висловила сподівання, що її діти завжди зможуть вільно займатися тим, чим хочуть, незалежно від того, що думають або кажуть оточуючі.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу показала, як використовує свою статуетку "Оскар" як дверний упор. В інтерв'ю актриса також розповіла про свою улюблену роль у кіно.