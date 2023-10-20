Андрій Бєдняков показав сина, що підріс (фото)

Остап відсвяткував свій перший день народження. Хлопчик народився у союзі Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої.

36-річний український телеведучий Андрій Бєдняков привітав сина Остапа з першим днем народження, показавши його свіже фото. Знімками іменинника батько двох дітей ділиться в Instagram-акаунті.

"Сину, сьогодні рівно рік, як ти майже постійно бачиш мене в телефоні. Любимо тебе, Остапе Андрійовичу! … З днем народження, СИНУ! Твої мама, тато, сестра і Буфа", — зазначив український телеведучий, пожартувавши, що остання навчила сина ходити в туалет на килим.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

На першому знімку зображено ніжку щойно народженого іменинника, а на другому син Андрія Бєднякова позує в колисці, дивлячись прямо в камеру.

Син Андрія Бєднякова

"З днем народження. Тільки мені здається, це Остап Анастасійович. Копія мама", "Здоровʼя Остапу Андрійовичу. Хай зростає щасливим хлопчиком у мирній і квітучій Україні", "Мої вітання Вашій родині. Остап нехай зростає здоровим і міцним", — приєднуються до привітань прихильники уродженця Маріуполя.

Зазначимо, що у 2014 році Бєднякова одружився з акторкою Анастасією Короткою, 38. Згодом у подружжя народилася дочка Ксенія. А у жовтні 2022 Анастасія та Андрій стали батьками вдруге. У зіркової пари народився син Остап.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка з дітьми

Нагадаємо, Леся Нікітюк розповіла про найбільшу мрію у свій день народження.

Також Фокус писав про привітання з першим днем народження доньки Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса.