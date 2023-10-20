Victoria "s Secret вирішили знову повернути на подіум "ангелів": що сталося

Бренд намагався просувати інклюзивні покази, однак це позначилося на продажах.

Всесвітньо відомий американський бренд спідньої білизни Victoria's Secret планує відмовитися від феміністського оновлення останніх років, оскільки воно не призвело до успіху в бізнесі, і хоче повернутися до колишнього формату за участю "ангелів"-супермоделей, повідомляє CNN.

За підсумками кампанії із запуску "нового" бренду Victoria's Secret за участю футболістки Меган Рапіно, моделі-трансгендера Валентини Сампайо та інших моделей, виявилося, що вона отримала позитивні відгуки онлайн-критиків, але не принесла очікуваного прибутку.

Цього року бренд прогнозує виручку в 6,2 мільярда доларів, що приблизно на 5% менше, ніж попереднього року, і значно нижче за показник у 7,5 мільярда доларів США порівняно з 2020 роком.

Падіння продажів Victoria's Secret також послідувало за рішенням компанії зробити склад ради директорів переважно жіночим.

2021 року Меган Рапіно заявила, що до оновлення бренд транслював "справді шкідливе" послання, яке було "патріархальним, сексистським і розглядало не тільки те, що означає бути сексуальним, а й те, чого намагався досягти одяг, через чоловічу призму й через те, чого чоловіки бажають".

"І це було орієнтовано на більш молодих жінок", — додала тоді зірка жіночого футболу США.

Спроба компанії з виробництва спідньої білизни зупинити фінансове падіння, спричинене бодіпозитивним маркетингом, полягала в тому, щоб повернути формат показів на подіумі та поєднати сексуальність, фішку бренду, з деякими зі своїх більш інклюзивних ініціатив.

Президент брендів Victoria's Secret і Pink Грег Юніс підбив підсумок цьому новому напрямку розвитку компанії, заявивши інвесторам, що "сексуальність може бути інклюзивною". Він пояснив, що "сексуальність може підкреслити різноманітний досвід наших клієнтів, і це те, на чому ми зосереджені".

Генеральний директор Мартін Вотерс також визнав, що ініціативи з інклюзивності не принесли компанії прибутку.

"Незважаючи на всі зусилля всіх, цього виявилося недостатньо, щоб домогтися успіху", — наголосив він.

Незважаючи на благі наміри бренду, інклюзивний напрямок не приніс йому прибутку

За даними BusinessOfFashion, нова мета компанії — "підвищити прибутковість і збільшити річний обсяг продажів на суму понад 7 мільярдів доларів". Для досягнення цієї мети бренд планує випустити спортивний одяг і купальники, оновити наявні магазини та відкрити 400 нових за межами США.

Раніше Фокус писав, що амбасадором Victoria's Secret вперше став чоловік.