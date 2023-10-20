Принцеса Анна з'явилася в Букінгемському палаці в елегантному образі

Свій образ принцеса розбавила шарфом і шовком.

73-річна принцеса Анна прибула на прийом, влаштований її братом, королем Чарльзом III і королевою Каміллою в Букінгемському палаці, щоб особисто подякувати всім, хто брав участь в організації похорону покійної королеви Єлизавети і коронації нового монарха цієї весни. Вона обрала для виходу у світ дуже елегантний ансамбль, пише Hello.

Важливо Принцеса Анна вийшла у світ із особливою брошкою за 700 тисяч гривень

Принцеса одягла твідову білосніжну вільну сукню і чорні рукавички. Щоб зробити свій образ цікавішим, вона додала шарф з принтом пейслі в пастельних тонах і чорну шкіряну сумочку через плече.

Волосся королівська особа зібрала, а її макіяж був мінімальним.

З прикрас вона зупинила вибір на короткому золотому ланцюжку, золотій брошці у формі вузла і парі золотих сережок, інкрустованих діамантами і прикрашених перлиною в центрі.

Фото: Getty

На прийомі були присутні представники та організатори уряду, поліції, засобів масової інформації, церкви та цивільних установ, які зіграли роль у плануванні похорону покійної королеви торік і коронації короля у Вестмінстерському абатстві в травні. Серед запрошених також були королівський фотограф Кріс Джексон і британська композиторка Роксанна Пануфнік.

Останнім часом принцесу Анну бачили на багатьох королівських заходах. Нещодавно вона возз'єдналася з принцом Монако Альбертом у Мумбаї, Індія, на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК). І принцеса Анна, і принц Альберт є членами МОК і самі брали участь в Олімпійських іграх: принцеса Анна брала участь у триденному змаганні з кінного спорту на Монреальських іграх 1976 року, а принц Альберт у складі збірної Монако з бобслею — на зимових Олімпійських іграх у Калгарі (1988), Альбервілі (1992), Ліллехаммері (1994), Нагано (1998) року і Солт-Лейк-Сіті (2002).

Раніше Фокус писав, що принцеса Анна носить вбрання, яким уже по 50 років.