Гордона Рамзі розкритикували за "найкращу пораду" його тестя

Кріс Гатченсон відмовився дати гроші своєму зятю і порадив йому продати автомобіль перш ніж просити в борг.

56-річний Гордон Рамзі розповів, що попросив у борг у тестя 20 000 фунтів стерлінгів. Але "скнара" Кріс Гатчесон відмовив Рамзі і порадив йому продати свій Porsche. Про це повідомляє Daily Mail.

Знаменитий британський шеф-кухар розповів подкасту High Performance, що незабаром після весілля він та його дружина Тана звернулися до її батька по кредит, щоб купити квартиру, в яку вони "закохалися".

"Тоді ми були молоді, дурні й бідні", — сказав Рамзі.

За словами шеф-кухаря, іронічна відповідь тестя стала "найкращою порадою, яку він коли-небудь отримував у житті.

Рамзі, чиї статки зараз оцінюють у 610 мільйонів фунтів стерлінгів, заснував свою ресторанну групу 1997 року і відтоді отримав сімнадцять зірок Мішлен.

У 1996 році він одружився з телеведучою і письменницею Таною, якій зараз 49 років. Батько Тани, Кріс Гатчесон, став главою імперії Рамзі, перш ніж через запеклу ворожнечу його запроторили до в'язниці на шість місяців за звинуваченням у спробі вкрасти 1,4 мільйона фунтів стерлінгів у свого зятя. Приблизно через рік Гатченсона оголосили банкрутом.

"Я пам'ятаю, як збирався запитати її батька, чи можу я позичити 20 тисяч фунтів стерлінгів як заставу за квартиру, в яку ми закохалися", — розповів Рамзі.

Рамзі зі своєю дружиною запросили тестя до ресторану, і під час обіду шеф-кухар-початківець сказав йому, що в них із дружиною є половина грошей для купівлі квартири. Рамзі попросив у борг суму, якої бракує, і пообіцяв повернути гроші через рік.

"Це була найкраща порада, яку він мені коли-небудь давав: продай свій чортів Porsche і після цього я пообідаю з тобою ще раз", — поділився спогадами Гордон.

За словами Рамзі від тоді подумав, що його тесть "розумний виродок".

"Ось я їду на чортовому 911, а у нас навіть немає даху над головою. Я продав свій Porsche, а через десять років пішов і викупив його назад, той самий чортів автомобіль".

Шеф-кухар, якому зараз належать будинки в Каліфорнії та Лондоні, зазнав різкої критики в соціальних мережах за те, що він "відірваний від реальності". Слухачі подкасту, який "перетворює життєвий досвід найуспішніших людей планети на ваші життєві уроки" висміяли історію Рамзі.

Один із користувачів прокоментував: "Не можу повірити, що я скасував підписку Netflix, коли все, що мені потрібно було зробити, це продати свою машину".

Інший саркастично прокоментував: "Чудова порада. Наступного разу, коли я не зможу собі щось дозволити, я подбаю про те, щоб у мене не завалялося спортивної машини, яку я міг би продати".

Ще один пожартував: "Важко купити їжу на вечерю? Ви не думали про продаж свого Porsche?"

Рамзі також нещодавно зазнав критики за рекламу у своєму Instagram дизайнерського набору каструль вартістю 735 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Гордон Рамзі розповів, чим пригощав принцесу Діану. Відомий кухар досі вважає, що страви, створені ним для леді Ді, "найкращі в його кар'єрі".