Віталій Козловський запропонував Ігорю Кондратюку "мирову угоду"

Публічна перепалка знаменитостей триває.

Віталій Козловський, відомий український співак і учасник численних музичних проектів, вирішив покласти край своєму конфлікту з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Щойно Козловський опублікував відверте звернення до Кондратюка, запропонувавши йому "мир" у публічному просторі.

Віталій Козловський Фото: Instagram/vkozlovskiy

- Усі ці роки ви відмовлялися від пропозицій особисто зустрітися і вирішити конфлікт. Звинувачували мене в тому, що я невдячний і пішов як негідник, не домовившись. Але ми з вами обидва знаємо, що це не так. Я намагався домовитися і на етапі припинення співпраці. І на етапі судів. Спілкувалися наші з вами представники. І навіть частково дійшли до умов згоди. Але всі ці розмови врешті не вилилися ні в що через вашу категоричну відмову зустрітися і зафіксувати наші домовленості особисто, — зазначив Віталій у своєму зверненні.

Козловський також розкрив деталі пропозиції, яку він готовий запропонувати для врегулювання ситуації, включно із зустріччю та домовленістю, сплатою згідно з рішеннями суду та вирішенням питання про подальше придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару.

- Моя пропозиція — давайте зустрічатися, говорити, підписувати мирову і припиняти цю ворожнечу. Давайте створимо кейс правового та етичного врегулювання питання авторських прав. Давайте будемо прикладом гідного і людяного завершення співпраці, яка можлива між артистом і продюсером. А не уособленням ганебного срачу, — додав співак.

Наразі громадськість очікує на відповідь Ігоря Кондратюка на це відверте звернення, сподіваючись, що цей випадок стане прикладом мирного врегулювання конфліктів у шоу-бізнесі та сприятиме подальшій співпраці між артистами та їхніми продюсерами.

Нагадаємо, що раніше Віталій Козловський розповів, чому Кондратюк забирає його військову зарплату.