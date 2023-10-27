Євген Стипанюк переконаний, що дружина мала стосунки з командиром своєї роти.

Українська захисниця Євгенія Емеральд відповіла на звинувачення чоловіка у зрадах. Слова поки офіційного чоловіка Євгена Стипанюка жінка прокоментувала у своєму Instagram.

Емеральд виклала голосове повідомлення Стипанюка, у якому він зізнався, що "дніпровські бандити" розповіли йому про зради дружини з "Французом" — командиром роти "Сафарі".

"Ох а це зря. Француз це був командир роти "Сафарі". Дуже поважна людина. Жека, Жека, прийдеться за це відповідати", — зазначила мама двох.

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Також Євгенія додала, що у "Француза" є дружина та діти, тому не вона дозволить Стипанюку заплямовувати і його репутацію. Задля цього мама двох дітей пішла на шоу "Говорить вся країна", де пройшла поліграф.

"Я пройшла поліграф. Згодом ви дізнаєтеся всю правду. Дуже складний, але цікавий досвід", — розповіла українська захисниця.

Євгенія Емеральд

Наразі снайперка активно розповідає про свій досвід абʼюзу у стосунках з боку чоловіка, пропагуючи жінок не мовчати та боротися з цим. Втім, офіційно пара не зможе розлучитися до весни 2024, поки доньці Афіні не виповниться рік.

Нагадаємо, екскоханий Євгенії Емеральд погрожував їй фізичною розправою.

Також Фокус писав про участь Євгена Стипанюка в шоу "Серця трьох".