"Підірву тебе": снайперка Євгенія Емеральд розкрила шокуючі подробиці розлучення (відео)

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк одружилися восени 2022, через пів року в них народилася донька Афіна. Втім, нещодавно стало відомо про розрив пари.

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Українська снайперка Євгенія Емеральд розкрила шокуючі подробиці свого розлучення з військовослужбовцем Євгеном Стипанюком. Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Мама двох дітей, яка має позивний Жанна д’Арк, виклала кілька листувань з екскоханим, зокрема його голосові повідомлення з погрозами.

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Стипанюк говорив, що повідриває руки матері своєї дитини та підірве її, якщо побачить біля їхньої піврічної доньки Афіни якогось чоловіка. Також він називав снайперку образливими словами та казав, що влаштує стеження за нею і не дозволить поки офіційній дружині виїхати до Європи з малюком.

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Євгенія Емеральд

"Я – Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська Жанна д'Арк. Але, в першу чергу я просто жінка, одна з тих сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насилля", — звернулася до прихильників снайперка та попросила надати розголосу цій ситуації.

Сьогодні, 19 жовтня, повинне вийти інтервʼю з Євгенією для Аліни Доротюк, у якому вона пообіцяла відповісти на всі запитання.

Євгенія Емеральд

Зазначимо, що мама двох дітей та Євген Стипанюк познайомилися на фронті. У жовтні 2022 вони зіграли весілля на передовій. Уже у квітні 2023 року снайперка народила їхню першу спільну дитину, яку назвали Афіною.

Після кількох тижнів чуток про негаразди у шлюбі 9 жовтня 2023 Євгенія підтвердила розлучення з чоловіком.

"Де-факто я вільна жінка, але згідно з законодавством не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною", — зазначила вона.

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк

Нагадаємо, Олексій Арестович потрапив у скандал з висловлюваннями про жінок.

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