Сандра Буллок уперше після смерті бойфренда вийшла в люди (відео)

Браяна Рендалла не стало 5 серпня, і відтоді Сандра трималася в тіні.

59-річна оскароносна акторка Сандра Буллок, яка 5 серпня втратила свого 57-річного бойфренда Браяна Рендалла, що помер після важкої хвороби, вперше за кілька місяців була помічена в Лос-Анджелесі. Вона йшла по вулиці з 11-річною донькою Лейлою, пише Daily Mail.

Зірка тримала дівчинку за руку та навіть ніжно поцілувала її в голову. Компанію на прогулянці їм склав охоронець.

Сандра була одягнена в білий топ, коричневе пальто й чорні штани в поєднанні з кросівками та чорною сумочкою. Її дочка вибрала синій велюровий костюм і білі з сірими вставками кросівки.

Голлівудська акторка вперше зустрілася з Браяном, моделлю, який став фотографом, 2015 року, після того як він сфотографував день народження її сина Луї. Це сталося через п'ять років після її скандального розлучення з Джессі Джеймсом.

Сандра і Браян почали зустрічатися через кілька місяців після першої зустрічі й того ж року навіть відвідали весілля Дженніфер Еністон і Джастіна Теру. Остання спільна поява пари на публіці була в липні 2020 року.

У своїх інтерв'ю акторка зізнавалася, що знайшла кохання всього свого життя, і не приховувала, наскільки щаслива в стосунках.

Браян три роки боровся з БАС (бічний аміотрофічний синдром), поки в серпні хвороба його не вбила. Акторка та її коханий тримали в таємниці його діагноз, проте весь останній рік його життя Сандра відмовлялася від роботи, щоб більше часу провести з Рендаллом.

Сандра Буллок і Браян Рендалл Фото: Getty Images

Після його смерті сім'я попросила пожертви для Асоціації БАС і Массачусетської лікарні загального профілю замість квітів.

Ліків від бічного аміотрофічного склерозу (БАС) не існує, і хвороба смертельна, але в пацієнтів вона прогресує з різною швидкістю.

Люди з БАС можуть жити від двох до п'яти років після першого прояву симптомів, хоча 10% хворих живуть щонайменше 10 років. У деяких країнах він також відомий як хвороба рухових нейронів.

Захворювання також називають хворобою Лу Геріга на честь американського бейсболіста, якому поставили діагноз 1939 року, коли йому було лише 36 років.

У Сандри та Браяна не було спільних дітей. Акторка виховує прийомного сина Луї (13 років) і 11-річну Лейлу, теж прийомну, а в Рендалла залишилася доросла дочка Скайлар.

Раніше Фокус писав, що Сандра Буллок після смерті коханого хотіла розвіяти його прах в особливому місці на Багамах.