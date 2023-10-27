Іспанському аристократу доведеться скоротити ім'я його дочки з 11 до, максимум, двох частин

Ім'я дівчинки — данина поваги покійній герцогині Альбі, іншим членам сім'ї та релігійним відданостям. Загалом у її імені 11 складових.

17-ий герцог Вескар, спадкоємець герцогства Альба, і його 31-річна дружина Софія Паласуело нещодавно хрестили свою другу дитину, Софію Фернанду Долорес Каетану Терезу Анхелу де ла Крус Мікаелу дель Сантісімо Сакраменто дель Перпетуо Сокорро де ла Сантісіма Тринідад і де Тодос Лос-Сантос. Довге ім'я, що складається з 11 різних імен, необхідно буде скоротити або до одного складеного імені (ім'я, написане через дефіс), або до двох одиночних імен, щоб дівчинку зареєстрували, пише El Pais.

"Під час реєстрації буде виражено ім'я, дане дитині, хоча може бути записано не більше одного складного імені та не більше двох простих", — вказує друга стаття закону про імена і прізвища та їх порядок, зібрана в Офіційному державному віснику.

Ім'я дівчинки є даниною поваги покійній герцогині Альбі, іншим членам сім'ї та релігійним відданостям.

"Перше ім'я, Софія, наприклад, обрали на честь її матері та бабусі Софії Баррозу, а друге, Фернанда, як данину поваги її батькові, герцогу Вескару, а також її двоюрідному дідусеві Фернандо Мартінесу. Ірухо, маркіза Сан-Вісенте-дель-Барко", — повідомили журналісти.

Хрещення дівчинки відбулося 7 жовтня в парафії Сан-Роман в історичному центрі Севільї, після чого відбулася вечеря в саду палацу Дуеньяс. Саме тут 2021 року хрестили первістка герцога.

На хрещенні була присутня безліч гостей, зокрема Матильда Соліс, бабуся дівчаток, і Хорхе Рохас, близький друг дитинства герцога Вескара. За даними ЗМІ, Софія була в тому ж вбранні для хрещення, яке одягали її сестра і батько.

Хрестини молодшої дочки герцога Вескара Фото: Getty

Пара побралася на розкішній церемонії в сімейному маєтку Фернандо Фітц-Джеймса Стюарта в Мадриді 2018 року. Герцог — один з восьми онуків покійної герцогині Альби, відомої як найбагатша жінка Іспанії.

Покійна герцогиня Марія дель Росаріо Каетана Альфонса Вікторія Євгенія Франциска Фітц-Джеймс Стюарт і де Сільва була найтитулованішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса. Реверанс перед нею була зобов'язана робити навіть королева Великої Британії Єлизавета II.

Раніше Фокус писав, що свого часу герцогиня Альба роздала все своє багатство синам, щоб ті дозволили їй вступити в нерівнорідний шлюб.